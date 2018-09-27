Примера не смогла за месяц сфотографировать Промеса в форме «Севильи»

Накануне состоялся матч шестого тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Реал». Игра завершилась со счетом 3:0.

Форвард хозяев поля Квинси Промес, который перешел в конце августа из «Спартака», вошел в игру на 69-й минуте, заменив Виссама Бен-Йеддера. За месяц представители Примеры не смогли сделать официальное фото новичка команды, по этой причине он был представлен в виде безликой тени.

Ранее с такой же проблемой столкнулись во французской Лиге 1 – вместо фото полузащитника Александра Головина зрители увидели манекен в футболке «Монако».