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  • Примера не смогла за месяц сфотографировать Промеса в форме «Севильи»

Примера не смогла за месяц сфотографировать Промеса в форме «Севильи»

27 сентября 2018, 06:09
18

Накануне состоялся матч шестого тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Реал». Игра завершилась со счетом 3:0.

Форвард хозяев поля Квинси Промес, который перешел в конце августа из «Спартака», вошел в игру на 69-й минуте, заменив Виссама Бен-Йеддера. За месяц представители Примеры не смогли сделать официальное фото новичка команды, по этой причине он был представлен в виде безликой тени.

Ранее с такой же проблемой столкнулись во французской Лиге 1 – вместо фото полузащитника Александра Головина зрители увидели манекен в футболке «Монако».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Севилья Промес Квинси
Комментарии (18)
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Фотон
1538022188
В первую очередь - это неуважение к самому футболисту. Типа, да, ты в команде, но ты еще не наш. Как-то некрасиво.
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GoldPlayFIFARus9
1538022411
В Севилье,да и в Испании в целом решили, что в форме Спартака слишком зашкварно будет показывать игрока))
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3a zenit
1538027115
ну так развитая Европа,не то что мы дикари отсталые.
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Oldtrafford83/97
1538027833
Флешмоб запущен нормально)))
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кран
1538030091
Головин - манекен челендж Промес - тень челендж...
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Cules2013
1538030160
На самом деле, это вполне типичная ситуация. Игроки, которые приходят новичками в команду, будь-то трансфером или из молодёжки, часто не имеют фото. Раздули из мухи слона. Тем более, я уверен, что там информация подаётся заранее, т.е. когда подавали инфу для графики, Головина, как и Промеса, ещё не было в команде, а новый пакет данных ещё не отправили. Я вот помню заставку Ла Лиги, где ещё с полгода красовался Неймар, хотя уже он был в ПСЖ. Это в порядке вещей.
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la verdad
1538030976
Это заговор против великих игроков российского футбола!!!))) А если серьёзно, ни Промес ни Головин больше, чем на "тень" и "манекен" пока в Европе не наиграли.
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Всем привет, я тут время
1538035927
Дак кому он нужен там...его звёздность ограничена Спартаком, статус которого крайне сомнителен с учётом текущих достижений дак даже отрицателен...
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giluxa1963
1538039621
так правильно чего баночника фоткать
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zigbert
1538122632
Таких неувязок везде предостаточно.
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