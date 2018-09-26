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    Икарди: «Пресса много говорит о моей голевой засухе, но на моем счету 120 голов в Серии А»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди забил гол с пенальти в матче чемпионата Италии с «Фиорентиной». До этого форвард не мог реализовать голевые возможности на протяжении четырех игр.

    «Я не знаю, становится ли команда более зрелой, но мы постоянно работаем над улучшением игры.

    В матче с «Фиорентиной» мы дали им слишком много пространства, что привело к нескольким опасным контратакам. У нас есть игроки, которые забивают голы, но мы все должны совершенствоваться, когда дело доходит до защиты.

    В прессе слишком много говорили о том, что я до этого не забивал в течение четырех матчей в Серии А. Но ведь на моем счету 120 голов в Серии А, поэтому я не волнуюсь.

    Новый контракт с «Интером»? Каждый год идут такие разговоры. Я спокоен и продолжаю выполнять свою работу», – заявил Икарди.

    Матч шестого тура итальянской Серии А «Интер» – «Фиорентина» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Skysports

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    26.09.2018 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 сентября 2018, 11:36

      Любая серия рано или поздно заканчивается. В том числе и засуха)))

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