Икарди: «Пресса много говорит о моей голевой засухе, но на моем счету 120 голов в Серии А»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди забил гол с пенальти в матче чемпионата Италии с «Фиорентиной». До этого форвард не мог реализовать голевые возможности на протяжении четырех игр.

«Я не знаю, становится ли команда более зрелой, но мы постоянно работаем над улучшением игры.

В матче с «Фиорентиной» мы дали им слишком много пространства, что привело к нескольким опасным контратакам. У нас есть игроки, которые забивают голы, но мы все должны совершенствоваться, когда дело доходит до защиты.

В прессе слишком много говорили о том, что я до этого не забивал в течение четырех матчей в Серии А. Но ведь на моем счету 120 голов в Серии А, поэтому я не волнуюсь.

Новый контракт с «Интером»? Каждый год идут такие разговоры. Я спокоен и продолжаю выполнять свою работу», – заявил Икарди.

Матч шестого тура итальянской Серии А «Интер» – «Фиорентина» завершился со счетом 2:1.