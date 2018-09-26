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    Хенесс: «Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции – крайне безответственно»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс резко высказался против кандидатуры Турции в качестве страны-организатора Евро-2024.

    «На сто процентов убежден в том, что Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции в ее текущем состоянии крайне безответственно.

    Я ничего не имею против Турции в принципе, но с ее нынешними экономическими проблемами не могу представить, чтобы у Германии были худшие шансы», – заявил Хенесс.

    Место проведения Евро-2024 будет определено УЕФА в четверг. Единственными претендентами являются Германия и Турция.

    Источник: Sport1.de

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    26.09.2018 09:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 26 сентября 2018, 15:10

      Турция в июне-июле конечно же не лучший выбор...с точки зрения футбола конечно же, так как температура может и к 50 скакнуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 12:37

      Все решит голосование в УЕФА.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 сентября 2018, 11:54

      Экономические проблемы не помешали России провести Чемпионат мира, а значит и у Турции всё получится. Да и в Турцию слетать дешевле, чем в Германию.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 сентября 2018, 10:43

      Вот говорить такое - это крайне безответственно. Четверг покажет ху из ху.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 сентября 2018, 10:28

      Nein to Rassismus

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 26 сентября 2018, 10:08

      что он бредит, нет там никакого кризиса))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 сентября 2018, 09:55

      Ситуация с Озилом только подтверждает тезис о том,что немцы как были националистами в крови,так и остались и этот мелет про тоже самое...Я бы в Турцию на Евро смотался бы,а вот в Германию нет,цены будут самолет по сравнению с османцами...

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > KOLBIS 26 сентября 2018, 10:29

      Ничего плохого нет национализме, это тебе не нацизм.

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > KOLBIS 26 сентября 2018, 10:43

      Ой, да сейчас если поедешь в Германию можно сказать окажешься в той же Турции или еще какой-нибудь стране ближнего востока.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Леха из Твери 26 сентября 2018, 10:50

      Но с ценником в евро...

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Тraumtanzеr 26 сентября 2018, 10:51

      Это тебе ответ википедии...Национализм – это политическая идеология как уже было сказано выше, для которой нация превыше всего. Есть много видов национализма: нацизм, фашизм, национал-синдикализм, национал-монархизм, социал-национализм, интегральной национализм и много других.

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