Хенесс: «Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции – крайне безответственно»

Турция в июне-июле конечно же не лучший выбор...с точки зрения футбола конечно же, так как температура может и к 50 скакнуть
Президент «Баварии» Ули Хенесс резко высказался против кандидатуры Турции в качестве страны-организатора Евро-2024.
«На сто процентов убежден в том, что Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции в ее текущем состоянии крайне безответственно.
Я ничего не имею против Турции в принципе, но с ее нынешними экономическими проблемами не могу представить, чтобы у Германии были худшие шансы», – заявил Хенесс.
Место проведения Евро-2024 будет определено УЕФА в четверг. Единственными претендентами являются Германия и Турция.