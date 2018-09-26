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  • Хенесс: «Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции – крайне безответственно»

Хенесс: «Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции – крайне безответственно»

26 сентября 2018, 09:34
11

Президент «Баварии» Ули Хенесс резко высказался против кандидатуры Турции в качестве страны-организатора Евро-2024.

«На сто процентов убежден в том, что Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции в ее текущем состоянии крайне безответственно.

Я ничего не имею против Турции в принципе, но с ее нынешними экономическими проблемами не могу представить, чтобы у Германии были худшие шансы», – заявил Хенесс.

Место проведения Евро-2024 будет определено УЕФА в четверг. Единственными претендентами являются Германия и Турция.

Источник: Sport1.de
Европа
Комментарии (11)
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KOLBIS
1537944928
Ситуация с Озилом только подтверждает тезис о том,что немцы как были националистами в крови,так и остались и этот мелет про тоже самое...Я бы в Турцию на Евро смотался бы,а вот в Германию нет,цены будут самолет по сравнению с османцами...
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Dizayner
1537945724
что он бредит, нет там никакого кризиса))
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Тraumtanzеr
1537946936
Nein to Rassismus
Ответить
Фотон
1537947803
Вот говорить такое - это крайне безответственно. Четверг покажет ху из ху.
Ответить
BRO_football
1537952072
Экономические проблемы не помешали России провести Чемпионат мира, а значит и у Турции всё получится. Да и в Турцию слетать дешевле, чем в Германию.
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zigbert
1537954623
Все решит голосование в УЕФА.
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Всем привет, я тут время
1537963825
Турция в июне-июле конечно же не лучший выбор...с точки зрения футбола конечно же, так как температура может и к 50 скакнуть
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