Хенесс: «Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции – крайне безответственно»

Президент «Баварии» Ули Хенесс резко высказался против кандидатуры Турции в качестве страны-организатора Евро-2024.

«На сто процентов убежден в том, что Германия получит право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции в ее текущем состоянии крайне безответственно.

Я ничего не имею против Турции в принципе, но с ее нынешними экономическими проблемами не могу представить, чтобы у Германии были худшие шансы», – заявил Хенесс.

Место проведения Евро-2024 будет определено УЕФА в четверг. Единственными претендентами являются Германия и Турция.