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Эвра: «Пике сжег мои бутсы. В ответ я наложил в его»

24 сентября 2018, 14:39
34

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своих веселых взаимоотношениях с бывшим партнером по английскому клубу Жераром Пике.

Испанец и француз вместе выступали за «Юнайтед» с 2006 по 2008 год.

Ранее Пике рассказал: «Однажды Патрис принес бутсы, которые Nike делал для него в течение нескольких месяцев. На них были написаны имена его детей и еще кое-что. Я пошел в душ, разжег небольшой костер и сжег их».

«Он спалил мои бутсы. Это было не смешно. Итак, что я делал: я взял его бутсы, пошел в туалет и наложил в них», – сказал Эвра.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона Пике Жерар Эвра Патрис
Комментарии (34)
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FanatSerj
1537789539
вы прочитали вариации на тему "Тупой и еще тупее".
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DOCTOR PENALTY
1537790093
Культурно, толерантно, по-европейски!
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Т34
1537790156
Читаешь очередную новость и чувствуешь, что опять Бомбардир наложил на страницу. И не понятно, зачем нам нюхать это дерьмо.
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Karpathian
1537793444
Новость с пометкой МОЛНИЯ!!! Патрис Эвра насрал в бутсу Жерару Пике 10 лет назад! Спешите видеть! Скандалы, интриги, расследования! p.s. Сцена из Зеленого Слоника вспомнилась, про то что черпаки проспали))))
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Полная Канистра
1537794154
бомбардир поройся еще кто 40 лет назад ещё так какнул ….. как вы докатились до упадка
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Project Бабангида
1537794360
помню шакира в одном из интервью жаловалась, что у пике ноги дурно пахнут. похоже он эти бутсы всё же надевал)
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МВС
1537801600
Жаль,что на месте Эвра не оказался Кин или Кантона.история приняла бы тогда совсем другой оборот.
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Diesel133
1537805821
Высокие отношения...
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zigbert
1537807174
На эти бутсы наложили вето.
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shinnik
1537810462
высокие отношения... Артём и Сашуня в подмётки не годятся со своими фотами...
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