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    Эвра: «Пике сжег мои бутсы. В ответ я наложил в его»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своих веселых взаимоотношениях с бывшим партнером по английскому клубу Жераром Пике.

    Испанец и француз вместе выступали за «Юнайтед» с 2006 по 2008 год.

    Ранее Пике рассказал: «Однажды Патрис принес бутсы, которые Nike делал для него в течение нескольких месяцев. На них были написаны имена его детей и еще кое-что. Я пошел в душ, разжег небольшой костер и сжег их».

    «Он спалил мои бутсы. Это было не смешно. Итак, что я делал: я взял его бутсы, пошел в туалет и наложил в них», – сказал Эвра.

    Источник: AS

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    24.09.2018 14:39
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +915

      спанчес 25 сентября 2018, 07:33

      Цивилизованная Европа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 сентября 2018, 01:05

      Вроде внешне два совершенно нормальных человека... И игроки экстра-класса!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 сентября 2018, 20:34

      высокие отношения...
      Артём и Сашуня в подмётки не годятся со своими фотами...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 сентября 2018, 19:42

      2 дебила это сила!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 19:39

      На эти бутсы наложили вето.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 сентября 2018, 19:17

      Высокие отношения...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 24 сентября 2018, 19:14

      Админ , вы что охренели что ли? Информационный кризис у вас? Кому тут интересно то что Патрик насрал в бутсы Жерара . Интереснее была бы информация о дворовом футболе в Киргизии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 сентября 2018, 18:14

      Пике, конечно, может учудить, но Эвра в очередной раз доказал, что он родной брат Балотелли и ему подобных. Пике хоть и тролль, но ничего просто так не делает и некий уровень приличия всё же солюдает. Видимо, что-то с Эвра не поделили.
      Эвра не впервой всякую дичь творить, чего только стоит драка с болельщиком.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 24 сентября 2018, 18:06

      Жаль,что на месте Эвра не оказался Кин или Кантона.история приняла бы тогда совсем другой оборот.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 24 сентября 2018, 17:32

      Подумаешь...вот если бы он Фергюсону наложил, то да...или Скоулзу. Идиотизм. Хе-хе...

      3
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