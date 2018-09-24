Эвра: «Пике сжег мои бутсы. В ответ я наложил в его»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своих веселых взаимоотношениях с бывшим партнером по английскому клубу Жераром Пике.

Испанец и француз вместе выступали за «Юнайтед» с 2006 по 2008 год.

Ранее Пике рассказал: «Однажды Патрис принес бутсы, которые Nike делал для него в течение нескольких месяцев. На них были написаны имена его детей и еще кое-что. Я пошел в душ, разжег небольшой костер и сжег их».

«Он спалил мои бутсы. Это было не смешно. Итак, что я делал: я взял его бутсы, пошел в туалет и наложил в них», – сказал Эвра.