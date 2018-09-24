Азар: «Я чувствую себя на 200 процентов!»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:0).

«Я чувствую себя на 200 процентов! В воскресенье было сложно, я отдал пару неточных передач, пошел в пару неудачных обводок, но я хорошо себя чувствую.

Мы могли выиграть, но упустили много моментов. Также мы могли проиграть, соперник тоже упустил много моментов. Мы не рады ничьей, потому что мы хотим выигрывать матчи, но глядя на те моменты, что соперник создавал, мы должны быть счастливы. Ничья – справедливый результат», – сказал Азар.

«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблцие с 16-ю очками.