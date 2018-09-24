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    Азар: «Я чувствую себя на 200 процентов!»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:0).

    «Я чувствую себя на 200 процентов! В воскресенье было сложно, я отдал пару неточных передач, пошел в пару неудачных обводок, но я хорошо себя чувствую.

    Мы могли выиграть, но упустили много моментов. Также мы могли проиграть, соперник тоже упустил много моментов. Мы не рады ничьей, потому что мы хотим выигрывать матчи, но глядя на те моменты, что соперник создавал, мы должны быть счастливы. Ничья – справедливый результат», – сказал Азар.

    «Челси» занимает третью строчку в турнирной таблцие с 16-ю очками.

    Источник: Skysports

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    24.09.2018 00:52
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    Комментарии101
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Гудимор Инсайдович 28 сентября 2018, 19:00

      Да тут ананизмом пахнет на 200 %!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Гудимор Инсайдович 28 сентября 2018, 19:29

      Стасик, поверь мне, с твоим появлением тут может и не только этим запахнуть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Гудимор Инсайдович > MaxRnD 28 сентября 2018, 22:36

      Спокойно, Маша, я Дубровский!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Гудимор Инсайдович 28 сентября 2018, 22:57

      Стасик, с тебя тролль, как с говна пуля !
      А впрочем, на тебя глядючи, понимаешь, что пуля с говна бы ещё и ничего получилась.
      Мир тебе, убогий )))))
      Не болей )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22384

      gogolenius > MaxRnD 28 сентября 2018, 23:20

      Ты как птица говорун. Как и в случае с клифсом, ты сначала болтаешь, потом думаешь. Ты выпей валерьяночки, приляг на диванчик, глубоко подыши. Потом изучи все материалы, сопоставь информацию, поразмышляй. А потом будет о чем с тобой разговаривать. А пока ты только кидаешся какашками, как обезьяна.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > gogolenius 29 сентября 2018, 05:13

      Б-а-а-а, Стасик, кого я вижу !
      В гриме и с усами ты был неподражаем....)))

      А что ты делаешь на ветках трехдневной давности ?

      Ага понял - наверное СОПОСТАВЛЯЕШЬ информацию, чо ? )))
      Слушай, АНАЛитег, бомбейские шлюхи в базарный день стОят дороже, чем твои никчёмные попытки дешёвого лицедейства

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > gogolenius 29 сентября 2018, 05:22

      PS А клифс, даже если убрать тот момент, когда ты его подставил, абсолютно заслуживает именно такого отношения с моей стороны и последнее моё общение с ним тому яркое подтверждение ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD 26 сентября 2018, 07:51

      Здрави буде, Бояре )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:08

      Project Бабангида
      (с) .... народ к бунту готов, подносите фитиль)

      У нас всё больше к разврату, нежели к бунту ....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:19

      Приветствую всех, господа присяжные ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 08:25

      Я аж руки за спину завёл и заозирался по сторонам в поисках конвоя ..... ))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 00:01

      Азар себя на 200% чувствует, ну и мы неплохо отдыхаем, особо не напрягаясь. Делаем заход на посадку.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 00:49

      Сегодня в гостях с Ливерпулем на Кубок Лиги!..
      Там нулевые ничьи, вообще, не приветствуются...
      Так что, проценты надо как-то материализовать в голы!:))

      Присаживаемся, товарищи эпикурейцы!:))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 07:56

      (с) один урод ..... и дал по газам

      Они очередь на приём к Хорону занимали первыми, им опаздывать никак нельзя. Вся беда в том, что могут по блату с собой прихватить кого-нибудь, вообще в очереди не стоявшего ... ((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 08:16

      Мастер, как чувствует себя мазда на родительских, деревенских грунтах с 50-ю ухабами на версту ?

      PS Машинка красивая, но не приспособленная вследствие малого клиренса к чему-нибудь отличному от асфальта ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 сентября 2018, 08:21

      Сегодня и наш Кубок посмотрим и надо выбрать импортные пары, где низы будут упираться с верхами.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 08:26

      Меня Оренбург вчера откровенно с такой игрой расстроил. С командой ПФЛ должны не 0-2 играть, а 0-22 )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:31

      Эти светофоры с зебрами на повороте, когда одновременно могут идти пешеходы и авто поворачивать налево, направо, а где я живу, так ещё и разворот на 180 градусов приводит к ДТП часто. Одни пропускают, а другие норовят проскочить перед пешеходом или за его спиной. Поэтому приходится всегда быть начеку.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:34

      Не смотрел, но может решили малой кровью. Здесь же главное выиграть и не понести потерь из-за травм. А состав был из основы или много "лавочников" играло ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 08:36

      Основной

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:38

      Тогда скорей всего решили не упираясь на классе. Сейчас будет небольшой перерыв на игры сборных , отдохнут, а потом ещё погоняют многих.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 08:38

      Монако тоже чудит, там ведь одни фамилии чего стоят Фалькао, Тилеманс, Головин...., а играют хуже Уфы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:40

      И всё пожалуй, ну ещё парочку можно назвать, а каких распродали ? Сейчас у них какой-то ступор, ни игры, ни результата.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:43

      Асфальт до посёлка, а до дома родителей - а-к-к-у-р-а-т-н-о!:))
      Опасней, когда раньше родители просили на рыбалку съездить на пруды... Вот это испытание для глаз, нервов и авто... У меня, ведь, ещё защита картера, а это ещё минус один сантиметр... Но дома и вокруг дороги великолепные, грех жаловаться!:))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 08:44

      Масло каждые 5 тыс ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 08:48

      Ступор, спад, усталость, моральная неуравновешенность, тренерское бессилие и бестолковость игроков, - вот неполный набор слов, которые используют при объяснении невыразительной игры и слабый результатов... И у них, и у нас...
      Но ведь это же не заводские команды, а профи на контракте, которые выполняют работу за деньги, а не балдёжное творчество, на которое влияет, скажем, остывший кофе утром... Лентяи и ушлёпки, да простите, мне мой английский!:))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:51

      Сарказмируешь!:)) Каждые 7-8 тыс. Не тяну до 10, а уж, тем более, до 15, как некоторые... Обычно хватало от смены до смены, но крайний год пришлось доливать... Содержание, даже с моей щепетильностью, вполне, по карману... Я доволен!:))

      3
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      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 08:52

      Не, не юродствую, просто слышал, что для них рекомендуется каждые 5 тыс

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 сентября 2018, 08:53

      Это бывает со всеми какими бы они не были профи. Функциональная яма, морально-психологический климат, раздрай между игроками или игроками и главным тренером и т.д. Некоторые команды с именем годами не могут выбраться из кризиса. Деньги есть, игроков покупают мастеровитых, а игры и результата нет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 08:57

      Я спросил, вежливо, про сарказм, а не юродство!.. Не обижайся, плиз!
      А так, как обычно, как для все, рекомендовано 10, но с учётом условий эксплуатации...

      Оренбург - это ожидаемо... Но вот скажи, как там на Альбионе Мауру спится с игрой его команды на всех фронтах, особенно, после вчерашнего вылета дома по пеналям в кубке??!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 08:59

      Понял! Вижу плантацию для нашего совместного приработка-заработка!:))
      Ты в консультанты к главному тренеру, а я бы подвизался замполитом, поближе к моральному климату!?)) Потянули бы?!
      И Андрика бы подтянули, да и Макс, наверное бы не отказался погреть руки на британском несчастье?!!!:)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 сентября 2018, 09:05

      В нашей среде я как рыба в воде, а там где много иностранцев с разным менталитетом, воспитанием и укладом жизни, трудно общаться и что-то объяснять. А так бы с удовольствием бы принимал участие в разборе игры и на тренировках с розыгрышем стандартов. Здесь всё как-то упрощённо, навес или удар. Хитрых розыгрышей с задумкой нет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 09:08

      Андрей, да боже сбавь, ты о чём (не обижайся) ? ))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 09:08

      Рекомендовано 5-10, но по отзывам разбирающихся людей для этих машин лучше начинать с 5-ти, хотя сам естественно не эксплуатировал и не знаю - это всё со слов ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 09:10

      Про МЮ слышал, что очередной раз припозорились, но особо не вникал ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 09:10

      Мне привиделось, что я не осторожно и бестактно, задел тонкие струны твоей души!:)) Ладно, буду и дальше хамовато топтаться, не спрашивая извинений!:))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 09:14

      (с) тонкие струны твоей души!:
      Угу, нашёл сентиментального интеллектуала с тонкой душевной организацией. Да-да. Иногда почитывай мои комменты, не касающиеся нашего общения ))))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 26 сентября 2018, 09:14

      Чудненько!.. То есть ты уже готов на ПМЖ и ловить там рыбку в мутной воде британского чопорного футбола?!.. Внесём свежую струю в тамошнюю тягомотину!!!.. Ладно, остановлюсь в забеге мечты и заблуждений, а то и сам засобираюсь, а мне на работу через 5 дней...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 сентября 2018, 09:18

      На ПМЖ только в России, я домашний. ))) Побывать пару недель, посмотреть мир и домой. На большее меня не хватит. Я и в отпуск приезжал к родителям, пообщаешься с ними, с друзьями и уже тянет через 3 недели назад в домашнюю обстановку.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 09:21

      Я внимательно почитываю комменты и обсуждения ряда пользователей!.. Некоторые, даже, достаточно, пристально!.. Ты в обойме моего избранного, а потому я "почитываю", вне всякого сомнения!!!!.. Маловато, правда, из под твоего пера выходит... Бережёшь потенциал?!.. Выплёскивай и вываливай, - мы всё перелопатим!:)))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 09:31

      Вы - без сомнения, а вот у поросячьего стада лютый батхёрт начнётся, а ведь там есть и адекватные пацаны, как то Боцман, Ермошин, Валентин ....по которым бы не хотелось топтаться

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 09:32

      Боцман по-хорошему жёсткий, но почему-то стал редки писать, да и из чата вывалился... Рубит здорово, своеобразно и бравенько!..
      Спартачи, вообще очень болезненно воспринимают обсуждения спартаковской темы, особенно, со стороны заклятых "друзей"!!:))
      Ермошин подкупает своей отстранённостью от дрязг и традиционным нейтралитетом... Пишет мягко и аккуратно...
      А так на ветках, конечно, всё грустно, беспардонно и грязно... Где мозгов и терпения не хватает, там подключаются "спящие" акки, минусование и быдлятина... Тяжело бывает Олегу донести слово верное до голов зашоренных и закупоренных!:))
      Пойду пробегусь, позанимаюсь и позавтракаю!..
      Успехов, услышимся!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 09:33

      Сколько накручиваешь с утра ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 09:39

      Я без фанатизма... Когда готовлюсь к сдаче ФП, то пару раз в неделю по 4-5 кругов на школьном стадиончике, а так, изредка между дежурствами... У нас бальная система и я основные очки беру на силе на отжиманиях, а скорость и выносливость - "добегаю" без надрыва...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 09:42

      Всё одинаково, аж сердце ёкает ! Услышал про отношение к эксплуатации авто в прошлых постах промолчал, а вот про бег и отжимание ..... не могу ))
      Сколько в 20-30 лет отжимался в одном подходе ?
      Ладно, сейчас не надо, не отвечай, иди занимайся, а то я тебя на эту тему могу надолго задержать .... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 09:57

      Да какой в возрасте за 40-50 может быть фанатизм ?
      С эластичностью связок и мышц полная жопа, не смотря на систематические занятия ... ((
      Если вдруг пропустишь 1-1,5 недели, то выходя на стадион, про себя думаешь, ну и что у нас сегодня будет порвано или потянуто ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 10:57

      В те годы было не до подготовки и пробежек в удовольствие... По возрасту приходилось подтягиваться, - раз 13-14 исполнял под пристальным оком проверяющих... Крайние годы стало допустимо заменять силовые упражнения отжиманиями, гирями и штангой... Несколько лет после ежедневной зарядки, 1 подход отжимаюсь... Сейчас 55-57 в классике, мне для сдачи, более, чем достаточно!:))
      А здоровье мне потом или спасибо скажет, или выразит своё Фи!:))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 11:07

      А я вот в своё время злоупотреблял сильно: 10 подходов за день по 100-110 раз. Вся малина завершилась оперативным вскрытием подряд (с интервалом 3 месяца) двух бурситов. После этого от упражнений на излом локтя пришлось отказаться (((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 11:07

      Изломал ты себя безжалостно, Макс!.. Хотя, по-молодости, всё кажется достижимым и доступным, а рост результатов толкал к новым вершинам, обещая безмятежность и благополучие!..
      Верно сказано - злоупотребление... Тонкая грань между возможностями, пользой и возможным вредом...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 11:16

      Да, в молодости казалось, что физ. кондиции, которые есть, если не пить, не курить и нагружаться физически останутся до старости и никуда не денутся.... Какое было, однако, жестокое заблуждение

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 11:40

      Верным путём идёшь, через тернии к звёздам!.. Заблуждения и блуждания неизбежны!:)) Но...
      "Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям..."
      (Вольтер)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 12:03

      (c) Верным путём идёшь, через тернии к звёздам!..

      Ага, все грабли, на которые успел наступить, дружно и согласно кивнули этому высказыванию ... ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 12:06

      Сахарин вон уже тульским пряникам вдувается 0-2, а надо бы ТБ ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 12:24

      КР на этом этапе, как мне кажется, для одних тяглово ненужное с поездками и расходами, а кому-то возможность, хоть раз в карьере, продвинуться и блеснуть!..
      Поэтому ждать тут серьёзных спортивных баталий, пожалуй, неправомерно... А неожиданностей, - хоть отбавляй!:))

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 12:31

      Арсенал не хочет, так хоть СахаРин сподобался, теперь лишь бы не ничья ))

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      MaxRnD > shlomo 26 сентября 2018, 12:36

      Да, Толяныч, грабли - это *цуко основной садовый инвентарь, который нас всё время сопровождает по жизни, как бы мы не исхитрялись от него избавляться ... ))))

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      MaxRnD > shlomo 26 сентября 2018, 12:56

      А ещё можно вверх ногами на руки стать и фпирёт ! Это ж будет вообще экстрим, и получать придётся уже увы не по голове, а по яйцам )))))

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      MaxRnD > shlomo 26 сентября 2018, 12:59

      Славатегосподи. П2 и ТБ! Хоть в сотню уже и не попаду, но для удовлетворения собственного эго

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 14:37

      Говнюки из ГосДуры одобрили во втором чтении пенсионную реформу. Если т.н. гарант не сыграет в "Злую ГосДуру и Доброго президента" и подпишет эту ересь, то это будет пздц !!!

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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 14:43

      Сахалин (остров) мне очень понравился, был я там около года... Природа, нормальные люди, рыба и др. морепродукты. браконьеры, тепло зимой и много снега!:))

      Не убивайся, Макс!.. Это давно задумано, обставлено и неминуемо...

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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 14:56

      И я говорю, - хорошая погода!:))
      Жизнь интересна другими достижениями!
      А мне не пришлось открывать архипелаги, не попал на концерт Aerosmit, не спас слонёнка в Африке и не участвовал в гуманитарных миссиях под эгидой ЮНЕСКО!:))
      Так что, есть к чему стремится!:))

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 14:56

      До какого звания дослужился ?
      Толик у нас кажись каперанг ВэМээФ в отставке ))
      PS Впрочем, если не ответишь не запарюсь, ибо это уже персоналка ..

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 14:58

      Вот со слонёнком ты это зря. Как теперь тебя уважать-то ? )))

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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 15:02

      Любовь, дружба, да и уважение - тоже не постоянные субстанции, а вот терпеть меня придётся некоторое время!:))
      "Там, где кончается терпение, начинается выносливость!.." (Конфуций)
      Мы же бывшие спортсмены - где надо вытерпим, где надо на измор возьмём!:))

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 15:10

      Я почему собственно поинтересовался - Сахалин, Улан-Удэ, Воронеж .... такой охват географии очень похоже на ротацию по службе у военных
      PS Ну если не угадал, то и хрен с ним...

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 15:12

      (с) .. Любовь, дружба, да и уважение - тоже не постоянные субстанции

      При развитом, мать его, капитализме, ДА, увы...

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 15:17

      Не надо меня в бывшие записывать ))
      Хоть локотки-то мне рвать на изгиб нельзя, но на руках вверх ногами я метров 15-20 ещё пройду и мостик назад с положения стоя сделаю )))

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 15:32

      Андреас наверное сегодня где-то пылит, а ОлегА видать целый день внУчка выгуливает )))

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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 15:41

      Андрик в поездке, как минимум до обеда!.. А Олег, после утренней порции борьбы с бесовствОм в душах и мозгах непокаянных, посвятил себя внучке и радости!:))
      Дааа... Капитализм серьёзно поправил некоторые понимания привычных вещей... Оказывается, что не всё так незыблемо и непоколебимо... В книге "Два капитана" совсем всё было по другому, но сейчас это уже не важно...

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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 15:45

      Был призван отобедать!.. После прекрасной осенней прогулки под осыпающимися листьями берёз, с проблеском нежаркого сезонного солнца, просто замечательно прибыть домой и отведать борща со сметанкой, усугубить рюмочку, сопровождая горчичкой и салатиком!:))
      Пожалуй, скоро и "адмиральский час" накроет приятным теплом и дрёмой!:))

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 15:50

      Красаучег, заразительно обрисовываешь ! ))
      Маниловщина и обывательщина в лучшем своём мирном значении ))

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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 19:36

      Макс, почитал сейчас твою перепалку с Клифсом... Зря, ты. вообще туда полез... То, что они там мутили и мутят, это однозначно... Летом запороли чат и некоторые в этом участвовали напрямую или молчали в тряпочку... А потом все появились белые и пушистые, а чатлане восхищались, какие же среди них молодцы!.. Говнюков они публично не назвали, потому как замарались бы сами...
      Просто ты в этот спор вошёл с изначально слабой позицией... Ты опрометчиво заявил и он тебя в каждом комменте спрашивает только о словах, сказанных тобой давно... Аргументы ему не нужны...
      Остынь и оставь это дело... Кому ты что хочешь доказать?!.. Они кроме турниров и прогнозов ничего и знать не хотят...

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 19:40

      Андрюха, да нормально всё ! Устанут пыль глотать ))

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      MaxRnD > shlomo 26 сентября 2018, 20:26

      Толик к тебе вопросв нет. О тебе, как о человеке, я своё мнение составил и оно не изменится.
      Если ты там внимательно всё прочитаешь, то перед клифсом я извинился, но это ему не помогло, ибо грязь есть грязь.
      Эти т.н. взрослые люди из Чата периодически делают шапито. Одни хернёй маются, другие её покрывают, так что о взрослости вопрос довольно спорный .....

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 20:46

      Ущипните меня, что делают Рубин и Уфа основными составами ?

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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 20:50

      И без рукоприкладства понятно, что все решают свои задачи по-своему!..
      Порадовал гол Кокорин, один мяч отслюнявил Спартак, анжуйцы продавили победу, а Ростов и без гола Ионова насовал четыре!:))
      С чем тебя, собственно, и поздравляю!:))

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      MaxRnD > shlomo 26 сентября 2018, 20:57

      Толик, не принимай ты всё так близко к сердцу. Всё это пыль на сапогах. Жизнь она не в мониторе компьютера, она за окном, но тем не менее говнюков и там , и там периодически надо ставить на место

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 21:09

      Зенит чё-то прям расчувствовался и съездил в ПФЛ основным составом, а Локо даже с яго светейшеством Смоловым (это всё равно, что с иконой) приехали в Калининград

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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 21:11

      Да ты неутомим!.. Остынь!.. Даже, если тебя кто-то понял или ты кого-то убедил, то никто из них этого здесь не признает... Всё читается, всё мониторится... Никто против ветра ссать не будет, даже если пузырь будет поджимать... Судя по обрывкам инфы, у них там в группе тоже не всё шоколадно - Аббей синхронно с конфликтом по турниру пропал, одних отчаливают, кто-то сам уходит... На двух стульях не усидеть, неловко и нашим и вашим улыбаться...
      Пора уже отойти от того, что не вызывает восторга и просто топать дальше... Никому на ногу не наступишь и никто в тапки не нассыт!:))

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      MaxRnD > shlomo 26 сентября 2018, 21:11

      Будь

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      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 21:14

      Я уже ушёл. Скользко, мерзко и вижу, что на разных языках общаемся.

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      ...
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      insider_retro > shlomo 26 сентября 2018, 21:22

      Про поезда, - это точно...

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      ...
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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 21:31

      Толик, по всей видимости, опять твои слова в свой адрес принял. Он, вроде уже старый, но сентиментален и раним, как-будто нет и 20-и. Мало ему в этой жизни встречалось плохих людей, иначе бы он на такие комменты вообще внимания не обращал ...
      Чертовщина, ну как так можно всё близко к сердцу принимать ?

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      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > shlomo 26 сентября 2018, 21:32

      Толяныч, ну не тебе это сказано было, ну что ты, как ребёнок малый-то ? (((

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      ...
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      insider_retro > MaxRnD 26 сентября 2018, 21:40

      По всей видимости, надо закругляться с этим кружком по интересам, раз интерес пропал... Да и с Бомбой... Время свободного скоро будет не много... Найду применение своим силам и интересам, там, где это доставляет мне удовольствие...

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      MaxRnD > insider_retro 26 сентября 2018, 21:52

      Андреас, спокойной ночи. Утро вечера мудреней !
      А мне завтра в пять на стадион (и вновь начинается бой....)
      PS Вчитался в твой коммент и решил дописать
      Вижу, что тоже настроение испорчено. Совет - ЗАБЕЙ !
      Даю честное слово, что с гондурасами связываться больше не буду (Толик, это не про тебя))) !! )

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      gogolenius > MaxRnD 26 сентября 2018, 21:57

      Башлачев – Случай в Сибири

      Пока пою, пока дышу, любви меняю кольца,
      Я на груди своей ношу три звонких колокольца.
      Они ведут меня вперед и ведают дорожку.
      Сработал их под Новый Год знакомый мастер Прошка.
      Пока дышу, пока пою и пачкаю бумагу
      Я слышу звон. На том стою. А там глядишь – и лягу.
      Бог даст – на том и лягу.
      К чему клоню? Да так, пустяк. Вошел и вышел случай.
      Я был в Сибири. Был в гостях. В одной веселой куче.
      Какие люди там живут! Как хорошо мне с ними!
      А он… Не помню, как зовут. Я был не с ним. С другими.
      А он мне – пей! – и жег вином. – Кури! – и мы курили.
      Потом на языке одном о разном говорили.
      Потом на языке родном о разном говорили.
      И он сказал: – Держу пари – похожи наши лица,
      Но все же, что ни говори, я – здесь, а ты – в столице.
      Он говорил, трещал по шву: мол, скучно жить в Сибири.
      Вот в Ленинград или в Москву…
      Он показал бы большинству
      И в том и в этом мире.
      – А здесь чего? Здесь только пьют.
      Мечи для них бисеры. Здесь даже бабы не дают.
      Сплошной духовный неуют
      Коты как кошки, серы.
      – Здесь нет седла, один хомут.
      Поговорить – да не с кем.
      Ты зря приехал. Не поймут.
      Не то, что там – на Невском.
      – Ну как тут станешь знаменит –
      Мечтал он сквозь отрыжку.
      Да что там у тебя звенит?
      – Какая мелочишка?
      Пока я все это терпел и не спускал ни слова,
      Он взял гитару и запел. Пел за Гребенщикова.
      Мне было жаль себя, Сибирь, гитару и Бориса.
      Тем более, что на Оби мороз всегда за тридцать.
      Потом окончил и сказал, что снег считает пылью.
      Я встал и песне подвязал оборванные крылья.
      И спел свою, сказав себе: – Держись! – играя кулаками.
      А он сосал из меня жизнь глазами-слизняками.
      Хвалил он: – Ловко врезал ты по ихней красной дате.
      И начал вкручивать болты про то, что я – предатель.
      Я сел, белее, чем снега. Я сразу онемел как мел.
      Мне было стыдно, что я пел. За то, что он так понял.
      Что смог дорисовать рога, что смог дорисовать рога
      Он на моей иконе.
      – Как трудно нам – тебе и мне – шептал он,
      Жить в такой стране и при социализме.
      Он истину топил в говне.
      За клизмой ставил клизму.
      Тяжелым запахом дыша,
      Меня кусала злая вша.
      Чужая тыловая вша.
      Стучало в сердце. Звон в ушах.
      – Да что там у тебя звенит?
      И я сказал: – Душа звенит. Обычная душа.
      – Ну ты даешь… Ну ты даешь!
      Чем ей звенеть? Ну ты даешь –
      Ведь там одна утроба.
      С тобой тут сам звенеть начнешь.
      И я сказал: – Попробуй!
      Ты не стесняйся. Оглянись. Такое наше дело.
      Проснись. Да хорошо встряхнись. Да так, чтоб зазвенело.
      Зачем живешь? Не сладко жить. И колбаса плохая.
      Да разве можно не любить?
      Вот эту бабу не любить, когда она такая!
      Да разве ж можно не любить?
      Да разве ж можно хаять?
      Не говорил ему за строй. Ведь сам я – не в строю.
      Да строй – не строй. Ты только строй. А не умеешь строить – пой.
      А не поешь – тогда не плюй.
      Я – не герой. Ты – не слепой.
      Возьми страну свою.
      Я первый раз сказал о том, мне было нелегко.
      Но я ловил открытым ртом родное молоко.
      И я припал к ее груди, я рвал зубами кольца.
      Была дорожка впереди. Звенели колокольца.
      Пока пою, пока дышу, дышу и душу не душу,
      В себе я многое глушу. Чего б не смыть плевка?!
      Но этого не выношу. И не стираю. И ношу.
      И у любви своей прошу хоть каплю молока.

      7
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shlomo 26 сентября 2018, 23:21

      Талян, не руби! ты же связь между двух миров! подумай об этом

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 26 сентября 2018, 23:28

      покуражились вы сёдня на славу)) что и говорить, умеете интерес читателя на протяжении всей пьесы потдерживать)
      а в конце вообже выемняется что это драмма)

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > gogolenius 26 сентября 2018, 23:40

      Станислав, приятно удивил!! просто Башлачёв мой наверно любимый поэт и исполнитель. случайно для себя его открыл, теперь во дворе спроы на счёт Сани не утихают

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 26 сентября 2018, 23:41

      Макс, это на турбовых моторах масло каждые 5-7 тысяч желательно менять. а у мазды 3 стоит неубимаемый атмосферник. там можно сильно не парится, менять каждые 10тыс. и он вечность будет ходить. на фукусах эти двежки тоже стоят . машинами плотно увлекаля, даже в гонках участвовал на местом уровне, поэтому со всей ответственностью заявляю)

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 00:21

      Олег, приветствую! подумай , в какой лужи мы завтра будем воляться)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > gogolenius 27 сентября 2018, 07:47

      Стасик, пошакалить в очередной раз решил ?
      Пустое. Не трать энергию и время зря.
      Здесь соратников ты точно не найдёшь.
      И если Project Бабангида что-то в рамках гостеприимства тебе и отвечает, то только лишь потому, что ещё не столкнулся с твоим феерическим невменяемым паскудством.....

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 07:58

      Привет, Андрей ! 25.09. 6:44. Жиру:" Соперники хорошо изучили игру " Челси"...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:00

      Привет, Андрюха ! Насчёт машин доверюсь твоему профессиональному мнению ))
      Параллельно возник вопрос, если авто (атмосферник) почти не эксплуатируется в зимний период и за год набегает не более 5000-6500 км, допустимо ли менять масло не раз в год, а хотя бы раз в полтора года ? Жестокая лень ехать в зиму в другой город для проведения ТО !

      Или современная синтетика превращается в хлам автоматом ровно через год, независимо от условий эксплуатации, как карета в тыкву ? )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54688

      MaxRnD > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 08:04

      Олег, утро доброе ! Не поверишь вчера в КП поставил на победу Челси и до семьдесят девятой минуты сидел и играл желваками, а потом оооооооо ЧУДО ! )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 08:04

      привет Оглег! одеваю носки и иду)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:07

      Макс идём на новоё стойбище, здесь уже всё вытаптоно)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:14

      И тихо на цыпочках, пока другие спят. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:19

      Привет, Макс. Ну вот угадал ты. Пока в " Ливере" некому зажигать как Азар в " Челси". Салах пока бледная тень себя прошлогоднего, а Азар в сумасшедшей форме. Какой второй гол сотворил ? Защиту как слаломист прошёл и воротник не выручил. Защита как была проблемной у "Ливера" так и осталась. А вчера ещё и не пруха была. Были моменты не реализованные, перекладина, а ответка прилетела.

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      MaxRnD > insider_retro 4 октября 2018, 23:45

      Андреас, спасибо ! Я знал, что ты меня поймёшь правильно ! Всё пучком - жизнь продолжается. Отдыхай, всё у нас получится .... ! ))

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