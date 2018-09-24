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Азар: «Я чувствую себя на 200 процентов!»

24 сентября 2018, 00:52
101

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:0).

«Я чувствую себя на 200 процентов! В воскресенье было сложно, я отдал пару неточных передач, пошел в пару неудачных обводок, но я хорошо себя чувствую.

Мы могли выиграть, но упустили много моментов. Также мы могли проиграть, соперник тоже упустил много моментов. Мы не рады ничьей, потому что мы хотим выигрывать матчи, но глядя на те моменты, что соперник создавал, мы должны быть счастливы. Ничья – справедливый результат», – сказал Азар.

«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблцие с 16-ю очками.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Вест Хэм Азар Эден
Комментарии (101)
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Рубик Докоян
1537909308
Азар себя на 200% чувствует, ну и мы неплохо отдыхаем, особо не напрягаясь. Делаем заход на посадку.
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MaxRnD
1537937510
Здрави буде, Бояре )))
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Гудимор Инсайдович
1538150446
Да тут ананизмом пахнет на 200 %!!!
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