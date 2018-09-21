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  • Боккетти: «В «Спартаке» каждый год что-то случается. Я привык»

Боккетти: «В «Спартаке» каждый год что-то случается. Я привык»

21 сентября 2018, 00:20
8

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти дал комментарий после поражения от «Рапида» (0:2) в матче Лиги Европы. Футболист заявил, что московская команда превосходила своего соперника по игре.

– Мне кажется, «Спартак» выглядел лучше, чем «Рапид». Впереди дерби. Надо набраться сил. Вся концентрация должна быть на это дерби. Нам нужна только победа. Не надо лишний раз разговаривать, нужно все сделать на поле.

– Можете сказать, что сейчас самое тяжелое время для «Спартака»?

– В «Спартаке» каждый год что-то случается. Я привык к этому. Я не обращаю внимание и думаю только о работе, и пытаюсь на 100 процентов отдаваться игре. Нам не повезло. Но через два дня очень, очень важный матч, и мы должны показать на поле то, что мы – «Спартак».

– А на игру команды это в целом это влияет?

– Я сказал про себя, но про других говорить не могу. Повторюсь, я привык уже.

– Есть желание разорвать ЦСКА?

– Для меня это очень важный матч. И для всех тоже, все знают, что ЦСКА наш принципиальный соперник. У них хорошая команда. Но и у нас команда тоже очень хорошая. Ждем воскресенье.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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starche
1537479183
Опасная привычка.
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Мары
1537481905
Надо и там и там свою работу делать.Пробуйте теперь Ташаева слева, раз не Роша, не Попов там не тянут.
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Рубик Докоян
1537504503
В конфликте главный тренер-- игроки, когда руководство клуба и менеджмент сторонние наблюдатели, ничего хорошего не светит. Команда будет "сыпаться", проигрывая матчи, конфликт дойдёт до радикального хирургического вмешательства, хотя его можно было лечить терапевтическими методами.
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vladimir-7
1537506817
Спартак проведет комсомольское собрание перед дерби с ЦСКА. Основной докладчик-комсорг М. Каррера.
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Дедуктор
1537533820
Привык он, понимаешь! Лучше дал бы пи...лей Глушаку в раздевалке. Глядишь, и Комаборов с Ещенкой аклимались.
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порт
1537540565
К хорошему быстро привыкаешь.
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