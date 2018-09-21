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    Боккетти: «В «Спартаке» каждый год что-то случается. Я привык»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти дал комментарий после поражения от «Рапида» (0:2) в матче Лиги Европы. Футболист заявил, что московская команда превосходила своего соперника по игре.

    – Мне кажется, «Спартак» выглядел лучше, чем «Рапид». Впереди дерби. Надо набраться сил. Вся концентрация должна быть на это дерби. Нам нужна только победа. Не надо лишний раз разговаривать, нужно все сделать на поле.

    – Можете сказать, что сейчас самое тяжелое время для «Спартака»?

    – В «Спартаке» каждый год что-то случается. Я привык к этому. Я не обращаю внимание и думаю только о работе, и пытаюсь на 100 процентов отдаваться игре. Нам не повезло. Но через два дня очень, очень важный матч, и мы должны показать на поле то, что мы – «Спартак».

    – А на игру команды это в целом это влияет?

    – Я сказал про себя, но про других говорить не могу. Повторюсь, я привык уже.

    – Есть желание разорвать ЦСКА?

    – Для меня это очень важный матч. И для всех тоже, все знают, что ЦСКА наш принципиальный соперник. У них хорошая команда. Но и у нас команда тоже очень хорошая. Ждем воскресенье.

    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2018 00:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6311

      порт 21 сентября 2018, 17:36

      К хорошему быстро привыкаешь.

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 21 сентября 2018, 15:43

      Привык он, понимаешь! Лучше дал бы пи...лей Глушаку в раздевалке. Глядишь, и Комаборов с Ещенкой аклимались.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 сентября 2018, 08:13

      Спартак проведет комсомольское собрание перед дерби с ЦСКА.
      Основной докладчик-комсорг М. Каррера.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 07:35

      В конфликте главный тренер-- игроки, когда руководство клуба и менеджмент сторонние наблюдатели, ничего хорошего не светит. Команда будет "сыпаться", проигрывая матчи, конфликт дойдёт до радикального хирургического вмешательства, хотя его можно было лечить терапевтическими методами.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 сентября 2018, 01:18

      Надо и там и там свою работу делать.Пробуйте теперь Ташаева слева, раз не Роша, не Попов там не тянут.

      3
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 > Мары 21 сентября 2018, 11:39

      у роши, что ни прием мяча, то отскок на 15 метров) Бразилец называется) Попов вообще непонятно. То в аренде в Рубине, то снова в Спартаке. Уже реально непонятно, то ли игроки такие нулевые, то ли тренер изжил себя) Хотя вспоминаю прошлый сезон, классные игры были и с Краснодаром, с ЦСКА, Зенитом) И голы классные и комбинации. Куда все это делось, фиг знает

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 00:33

      Опасная привычка.

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