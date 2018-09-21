Боккетти: «В «Спартаке» каждый год что-то случается. Я привык»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти дал комментарий после поражения от «Рапида» (0:2) в матче Лиги Европы. Футболист заявил, что московская команда превосходила своего соперника по игре.

– Мне кажется, «Спартак» выглядел лучше, чем «Рапид». Впереди дерби. Надо набраться сил. Вся концентрация должна быть на это дерби. Нам нужна только победа. Не надо лишний раз разговаривать, нужно все сделать на поле.

– Можете сказать, что сейчас самое тяжелое время для «Спартака»?

– В «Спартаке» каждый год что-то случается. Я привык к этому. Я не обращаю внимание и думаю только о работе, и пытаюсь на 100 процентов отдаваться игре. Нам не повезло. Но через два дня очень, очень важный матч, и мы должны показать на поле то, что мы – «Спартак».

– А на игру команды это в целом это влияет?

– Я сказал про себя, но про других говорить не могу. Повторюсь, я привык уже.

– Есть желание разорвать ЦСКА?

– Для меня это очень важный матч. И для всех тоже, все знают, что ЦСКА наш принципиальный соперник. У них хорошая команда. Но и у нас команда тоже очень хорошая. Ждем воскресенье.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо