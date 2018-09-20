«Спартак» сыграет с «Рапидом» в полностью красной форме

«Спартак» и «Рапид» определились с формой на встречу первого тура группового раунда Лиги Европы.

Москвичи выйдут на матч в полностью красном комплекте, команда из Вены сыграет в бело-зеленых футболках и белых трусах.

Основная форма «Спартака» – красные футболки и белые трусы, но по новым правилам УЕФА команды не имеют права выходить на поле в шортах одинакового цвета. «Рапид», как хозяева, имеет в данном случае приоритет.

Матч «Рапид» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.