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«Спартак» сыграет с «Рапидом» в полностью красной форме

20 сентября 2018, 12:10
17

«Спартак» и «Рапид» определились с формой на встречу первого тура группового раунда Лиги Европы.

Москвичи выйдут на матч в полностью красном комплекте, команда из Вены сыграет в бело-зеленых футболках и белых трусах.

Основная форма «Спартака» – красные футболки и белые трусы, но по новым правилам УЕФА команды не имеют права выходить на поле в шортах одинакового цвета. «Рапид», как хозяева, имеет в данном случае приоритет.

Матч «Рапид» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Спартак Рапид
Комментарии (17)
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Freyk
1537435575
Не важно, в какой форме будут играть, если это не банный халат.) Удачи сегодня всем российским командам.
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Serjoga
1537435727
Если бы все зависило только от цвета формы! Локо облажались! ЦСКА-"на коне"! Где будут Спартак, Зенит и Краснодар-"на щите или под ним" вечером увидим! Удачи всем российским клубам!
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kolyma999
1537436134
УДАЧИ нашим Лигоевропейцам.Всем!
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yurdin
1537436456
В знак солидарности с Глушаковым игроки его поддерживающие,считаю,должны выйти в майках с банной тематикой прежде всего,а то и голышом.
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DOCTOR PENALTY
1537436533
Красный цвет - это наш цвет! И 3 очка в матче - это наши 3 очка! Вперёд Спартак!!!
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хухра
1537436860
без белой полосы нет удачи(((
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СПАРТАК1984
1537436933
вперёд СПАРТАК вперёд родной !!!!
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Zenmaster
1537439729
Для победы придётся постараться -- Рапид неуступчив -- УДАЧИ !!!
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ivanthebest
1537443948
Надо сегодня провести весь матч уверенно и с полной выкладкой. Победа сейчас крайне нужна. Надеюсь сегодня слева будет готов сыграть Мельгарехо, это добавит разнообразия нашим атакам. Вперёд родные, не подкачайте!!! И удачи сегодня зине и быкам, нужно начинать турнир уверенно с заделом после выездов.
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zigbert
1537454171
Придется подчиниться этому правилу. Хотя у Спартака сейчас не лучшие времена ,на матч есть кого поставить. Удачи Спартаку.
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