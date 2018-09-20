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    «Спартак» сыграет с «Рапидом» в полностью красной форме

    «Спартак» и «Рапид» определились с формой на встречу первого тура группового раунда Лиги Европы.

    Москвичи выйдут на матч в полностью красном комплекте, команда из Вены сыграет в бело-зеленых футболках и белых трусах.

    Основная форма «Спартака» – красные футболки и белые трусы, но по новым правилам УЕФА команды не имеют права выходить на поле в шортах одинакового цвета. «Рапид», как хозяева, имеет в данном случае приоритет.

    Матч «Рапид» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.09.2018 12:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 17:36

      Придется подчиниться этому правилу. Хотя у Спартака сейчас не лучшие времена ,на матч есть кого поставить. Удачи Спартаку.

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 20 сентября 2018, 15:21

      Я знаю почему некоторые голодные до секса самки выбирают красные наряды,а вот выбор сегодняшней расцветки Спартака наводит на мысль о хорошей вечеринке...для всех их недоброжелателей:)))
      Ну как же можно быть на столько рабами и пиииииии?!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2018, 14:45

      Надо сегодня провести весь матч уверенно и с полной выкладкой. Победа сейчас крайне нужна. Надеюсь сегодня слева будет готов сыграть Мельгарехо, это добавит разнообразия нашим атакам. Вперёд родные, не подкачайте!!! И удачи сегодня зине и быкам, нужно начинать турнир уверенно с заделом после выездов.

      3
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      Рейтинг: +238

      za logiku 20 сентября 2018, 14:02

      Странное сообщение: по правилам УЕФА нельзя в одних и тех же цветах трусы с майками, но Спартак выйдет полностью в красном... Или статью неверно написали или Спартак нарушает правила....

      -1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > za logiku 20 сентября 2018, 14:19

      Внимательно текст еще раз прочитайте. И еще раз. И еще раз внимательно.

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg > za logiku 20 сентября 2018, 14:43

      у рапида белые шорты и у Спартака ), но теперь запрещено одинаковый цвет шорт, рапид на правах хозяев одевает белые , а Спартак красные, что тут не понятного?))

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > za logiku 20 сентября 2018, 16:38

      А ещё за логику)))

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 сентября 2018, 13:35

      Для победы придётся постараться -- Рапид неуступчив -- УДАЧИ !!!

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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 20 сентября 2018, 12:48

      вперёд СПАРТАК вперёд родной !!!!

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      Рейтинг: +10

      хухра 20 сентября 2018, 12:47

      без белой полосы нет удачи(((

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > хухра 20 сентября 2018, 13:19

      не каркай )

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 20 сентября 2018, 12:42

      Красный цвет - это наш цвет! И 3 очка в матче - это наши 3 очка! Вперёд Спартак!!!

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      Рейтинг: +577

      yurdin 20 сентября 2018, 12:40

      В знак солидарности с Глушаковым игроки его поддерживающие,считаю,должны выйти в майках с банной тематикой прежде всего,а то и голышом.

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > yurdin 20 сентября 2018, 13:28

      В банных шапочках.

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 20 сентября 2018, 12:35

      УДАЧИ нашим Лигоевропейцам.Всем!

      5
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