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    Клопп – о победе над «Тоттенхэмом»: «Пока это лучшая игра «Ливерпуля» в сезоне»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча пятого тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). По словам специалиста, его команда провела лучшую игру с начала сезона.

    «Очень хороший матч. Это была невероятно напряженная работа, и ребята ее выполнили. Заслуженная победа. Мы превосходили соперника на протяжении более чем 85 минут.

    Пока это наш лучший матч в сезоне. Игра была намного лучше результата», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» набрал 15 очков из 15-ти возможных и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

    Источник: Skysports

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    15.09.2018 17:17
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