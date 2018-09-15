Клопп – о победе над «Тоттенхэмом»: «Пока это лучшая игра «Ливерпуля» в сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча пятого тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). По словам специалиста, его команда провела лучшую игру с начала сезона.

«Очень хороший матч. Это была невероятно напряженная работа, и ребята ее выполнили. Заслуженная победа. Мы превосходили соперника на протяжении более чем 85 минут.

Пока это наш лучший матч в сезоне. Игра была намного лучше результата», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» набрал 15 очков из 15-ти возможных и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.