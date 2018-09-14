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  • Болельщик «Спартака» пообещал прийти на матч с «Ахматом» в футболке с надписью «Слава Украине»

Болельщик «Спартака» пообещал прийти на матч с «Ахматом» в футболке с надписью «Слава Украине»

14 сентября 2018, 18:48
124

Болельщик «Спартака» Петр Старченко заявил, что придет на матч седьмого тура РПЛ с «Ахматом» в майке с эмблемой красно-белых, буква «с» в которой будет началом фразы «Слава Украине».

В инстаграме Старченко опубликовал фотографию в этой футболке. Ее перепостила группа украинских ультрас. В комментариях Старченко предложили посетить в такой футболке игру московского клуба и выложить снимок с трибун. На что он ответил согласием.

Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (124)
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Рубик Докоян
1536940549
Следующее его фото уже будет менее привлекательным я полагаю. Ультрас украинские пацанчика толкают на провокацию, а он ведётся.
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Опорник84
1536940636
Не придет,обосрется!
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zigbert
1536941261
Вот этого только нам не хватало.
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Project Бабангида
1536941798
наконец то я рожу Дитера Болена увидел) сомневаюсь правда что он болельщик спартака
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Skull_Boy
1536941831
Заказывай себе реанимацию, причем очень быстро, сбежал падла от армии в Москву и героем себя почувствовал даун укропский
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Полная Канистра
1536941893
вот только до ворот стадиона дойдёт зубы и сопли обратно свои пойдёт собирать
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oyabun
1536942120
Судя по детской кроватке на заднем плане, молодой папаша, а разума у самого как у младенца.
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Антибиотик
1536942292
Прикольно, сам себя заказал на воскресенье)) Аминь.
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_MATRIX_
1536942837
Надеюсь, настоящие болельщики "Спартака" по-тихому его прикопают, чтобы эта прохохлятская п.а.д.л.а. не дискредитировала великий клуб России.
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Vickont
1536942893
Что-то очень похоже на провокацию... Не удивлюсь, если потом появятся фотки этих щщей с фингалами(нарисованными) и рассказом, как его дружно пинали фаны Спартака и Терека, а добивали армейские, зенитовские и динамовские.
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