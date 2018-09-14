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    Болельщик «Спартака» пообещал прийти на матч с «Ахматом» в футболке с надписью «Слава Украине»

    Болельщик «Спартака» Петр Старченко заявил, что придет на матч седьмого тура РПЛ с «Ахматом» в майке с эмблемой красно-белых, буква «с» в которой будет началом фразы «Слава Украине».

    В инстаграме Старченко опубликовал фотографию в этой футболке. Ее перепостила группа украинских ультрас. В комментариях Старченко предложили посетить в такой футболке игру московского клуба и выложить снимок с трибун. На что он ответил согласием.

    Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: Instagram

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    14.09.2018 18:48
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    Комментарии121
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 сентября 2018, 12:26

      Сало Уронили)))

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 15 сентября 2018, 12:59

      Диванные петушки, кто тут про склиф и травматологию базарит? Самим-то слабо и ему в лицо что-то вякнуть? Сидите молча в своих курятниках.

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 15 сентября 2018, 12:29

      Очередная жертва интернета, просто захотел схватить "хайпа".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 сентября 2018, 10:22

      Это когда ты правосланый, суицид - грех, а жить не хочется. Руками других людей ищешь путь на тот свет.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 сентября 2018, 09:52

      А ниже допиши: Ахмат сила. И тогда тебя точно там убьют, придурок.

      1
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      Рейтинг: +365

      BykAs 15 сентября 2018, 08:17

      С тех пор его и не видели)))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2018, 07:05

      Старченко - самоубийца....не на стадион, а к психиатру ему надо пойти!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 сентября 2018, 03:52

      Ненавижу провокаторов. Петя ищет приключений - пусть их получит!

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > serppion 15 сентября 2018, 13:44

      это из серии "Если кто то горько плачет - довы-бывался значит"

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 15 сентября 2018, 02:14

      походу последнее селфи Хероя до больницы..........

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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 15 сентября 2018, 01:01

      Ну что за дебил. Этот лозунг сам по себе показателей тех, что скачут. Я лично, всё равно, считаю украинцев - братским народом. Не все там ещё на сладкую конфету забугорную повелись. И если кто-то болеет за Спартак, это только приветствуется. Но этот лозунг долб..бов из проамериканского правительства с эмблемой моего любимого клуба - это просто позор.

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