Болельщик «Спартака» пообещал прийти на матч с «Ахматом» в футболке с надписью «Слава Украине»

Болельщик «Спартака» Петр Старченко заявил, что придет на матч седьмого тура РПЛ с «Ахматом» в майке с эмблемой красно-белых, буква «с» в которой будет началом фразы «Слава Украине».

В инстаграме Старченко опубликовал фотографию в этой футболке. Ее перепостила группа украинских ультрас. В комментариях Старченко предложили посетить в такой футболке игру московского клуба и выложить снимок с трибун. На что он ответил согласием.

Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.