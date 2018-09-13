«Реал» имеет 372 миллиона на покупку новых футболистов

«Реал» может в ближайшие трансферные окна потратить на новых футболистов значительную сумму. В распоряжении мадридцев имеется 372 миллиона евро: 190 миллионов собственных плюс 182 миллиона кредитных средств.

Эти деньги «Реал» сэкономил благодаря несостоявшимся переходам нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» этим летом.

При этом президент «Реала» Флорентино Переса планирует реконструировать домашний стадион клуба «Сантьяго Бернабеу». Обновление арены обойдется в 575 миллионов.

Будут ли выделены на строительство средства из имеющихся 372 миллионов, пока неизвестно.