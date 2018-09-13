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    «Реал» имеет 372 миллиона на покупку новых футболистов

    «Реал» может в ближайшие трансферные окна потратить на новых футболистов значительную сумму. В распоряжении мадридцев имеется 372 миллиона евро: 190 миллионов собственных плюс 182 миллиона кредитных средств.

    Эти деньги «Реал» сэкономил благодаря несостоявшимся переходам нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» этим летом.

    При этом президент «Реала» Флорентино Переса планирует реконструировать домашний стадион клуба «Сантьяго Бернабеу». Обновление арены обойдется в 575 миллионов.

    Будут ли выделены на строительство средства из имеющихся 372 миллионов, пока неизвестно.

    Источник: AS

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    13.09.2018 15:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 08:37

      В Реале сейчас есть кому играть. Лучше заняться реконструкцией стадиона.

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      Рейтинг: +381

      Portoz 13 сентября 2018, 20:47

      дзюбу полюбому брать нада,он звезда

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 сентября 2018, 17:22

      ну столько лет не тратились сильно, но продавали и трофеи брали. Только покупать то все-равно некого

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 13 сентября 2018, 18:08

      Точнее, вышеуказанных не купят, а так, пожалуйста - Дибала, Родриго, Икарди, Белотти, Пулишич, Вернер, Мората) Это только из напов. Я думаю, что их продадут за хорошую сумму. Другой вопрос - нужны ли они Реалу?
      Я глубоко сомневаюсь, что в ближайшие пару лет такие игроки, как Мбаппе, Неймар, Салах, Кейн и т.д. куда-то уйдут. Клубы за них крепко держатся, и сами они тоже никуда пока что не рвутся. И если состав ТТХ прилично может перетряхнуть от возможных неудач в ближайшем будущем, что им предрекают некоторые футбольные эксперты, то сложно представить, чтобы нынешний Ливерпуль или ПСЖ не смог удержать своих лидеров.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 13 сентября 2018, 19:32

      Ну это понятно. НУ мне бы хотелось видеть тех игроков, которые могут реалу помочь, это в первую очередь касается игроков нападения, хотя в будущем и модрич уйдет и его заменять тоже надо как-то,апо этим ребятам
      Дибала ..не нужен реалу, реалу нужен нападающий, с голевым чутьем, этакий левандоский, кейн, ведь давай честно. ни лева ни кейн больше ни на что не способны кроме как забивать. хоть звучит это и тупо, все видели кейна в сб англии, днище, эти игроки медленны. у них нет ни дриблинга и ничего кроме как забить. но это именно и надо сейчас реалу, а в созидании есть асенсио( хет трик голевых и дубль в ворота хорватии говорят о том, что он растет) есть еще молодой иско, дибала просто не нужен
      Родриго я хз что за он, слышал, читал, но пока не видел. Икарди- можно было бы попробовать, молодой еще, не пллх, за него не придется платить 200 лямов, за сотку можно забрать.
      Белотти? я сделаю вид, что ты его имя тут не упоминал, кусок бесполезного распиаренного ,после одного сезона , ГГ. Когда-то кричали что отдадут только за сотку) еще до ухода неймара ж да? а сейчас его цена лямов 50 .Пулишич хз,я мало его видел, Вернер - не плох кстати, Мората?.. пройденный этап, но я думаю он вернется в реал, но это не топ, реал вернул Диаса, такой же ноунейм коим был мората не так давно, а голы клепал во франции.
      А вот насчет тех кого ты перечислил что не перейдут не соглашусь. Конечно, это зависит от ЛЮДЕЙ. мы же с тобой смотрим чисто со стороны, статистически так сказать. ТТХ возможно будет еще долго без трофеев, ливерпуль тоже пока жив сити, а неймар и мбаппе? думаешь хочешься мбаппе и эгоисту неймару сидеть в псж и выигрывать внутренние трофеи? не думаю. Но мы ж не знаем как выступит псж или ливерпуль в лч.. тут все на тонкого. Но ни салах, ни кейн, ни мбаппе с неймаром ныне не находятся на вершинах, есть клубы с бабками, есть клубы с историей типа милана, а есть, которые и ТЕ и ТЕ, как барса, реал, Мю, юве.. они ныне лучшие. Икак бы не старались шейхи держать неймара и мбаппе, но всех не удержать, даже барса не смогла удержать неймара, и реал тоже может **********. Так что говорить о ливерпуле, который будет бороться за 4-ку и ... ну посмотрим что будет в лч. Это сейчас важно. Но я предрекаю переход неймара в реал , не хочу этого, но я вот в этом трансфере уверен почти на 100%. Когда? хз.

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