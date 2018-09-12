Дзюба сможет принять участие в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет помочь своей петербуржцам в матче седьмого тура РПЛ с «Оренбургом», несмотря на небольшие проблемы со здоровьем.

После встречи первого тура Лиги наций с Турцией (2:1) в составе сборной России форвард пожаловался на дискомфорт в пояснице, после чего покинул расположение национальной команды и отправился на обследование в Москву.

В результате медосмотра у Дзюбы диагностировали миофасциальный синдром мышц спины. Тем не менее спазм носил кратковременный характер.

Игра «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября.