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Дзюба сможет принять участие в матче с «Оренбургом»

12 сентября 2018, 15:14
14

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет помочь своей петербуржцам в матче седьмого тура РПЛ с «Оренбургом», несмотря на небольшие проблемы со здоровьем.

После встречи первого тура Лиги наций с Турцией (2:1) в составе сборной России форвард пожаловался на дискомфорт в пояснице, после чего покинул расположение национальной команды и отправился на обследование в Москву.

В результате медосмотра у Дзюбы диагностировали миофасциальный синдром мышц спины. Тем не менее спазм носил кратковременный характер.

Игра «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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mgordeev
1536756103
Ни разу еще не было, чтобы пропуская товарняк якобы из-за травмы, он не играл полный матч потом сразу за Зенит.
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anatolich72
1536767145
Халявщик голимый, синдром дзюбилоида у него.
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prezent2017
1536778939
Массаж сделали и - вперед!
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Zenit-84
1536810473
Цитата: "сможет помочь своей петербуржцам". Внимание, вопрос! Кому сможет помочь Артём? 1) своей жене? 2) своей сестре? 3) своей команде? 4) всем петербуржцам? Хоть читайте, что пишете или корректора наймите...
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Zenmaster
1536834723
И это очень приятная новость !!!
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