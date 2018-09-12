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    Дзюба сможет принять участие в матче с «Оренбургом»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет помочь своей петербуржцам в матче седьмого тура РПЛ с «Оренбургом», несмотря на небольшие проблемы со здоровьем.

    После встречи первого тура Лиги наций с Турцией (2:1) в составе сборной России форвард пожаловался на дискомфорт в пояснице, после чего покинул расположение национальной команды и отправился на обследование в Москву.

    В результате медосмотра у Дзюбы диагностировали миофасциальный синдром мышц спины. Тем не менее спазм носил кратковременный характер.

    Игра «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2018 15:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 сентября 2018, 13:32

      И это очень приятная новость !!!

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 сентября 2018, 06:47

      Цитата: "сможет помочь своей петербуржцам".
      Внимание, вопрос!
      Кому сможет помочь Артём?
      1) своей жене?
      2) своей сестре?
      3) своей команде?
      4) всем петербуржцам?

      Хоть читайте, что пишете или корректора наймите...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2018, 22:02

      Массаж сделали и - вперед!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 сентября 2018, 18:45

      Халявщик голимый, синдром дзюбилоида у него.

      -3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 сентября 2018, 15:41

      Ни разу еще не было, чтобы пропуская товарняк якобы из-за травмы, он не играл полный матч потом сразу за Зенит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +67327

      portero > mgordeev 12 сентября 2018, 16:38

      товарняк и другие себя показали неплохо, зачем там был нужен Дзюба ?
      он хорош только в максимальной форме, его козырь самоотдача, нет у него резкости и техники, физика должна быть на сто %, тогда он полезен.

      6
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > portero 12 сентября 2018, 17:53

      Он всегда симулирует травмы в сборной, если надо играть товарняк. Это просто факт. И всегда в полнейшем порядке, когда игра Зенита. Как-то даже был случай, что в сборной играть совсем не мог, а через 3 дня за Зенит 90 минут отбегал. Я не осуждаю, я просто говорю как есть.

      -3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > mgordeev 12 сентября 2018, 18:29

      бред сивой кобылы

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > mgordeev 12 сентября 2018, 18:38

      Что же это за случай был, напомни пожалуйста!
      Очень интересно.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2018, 22:07

      Любой. Дзюба несыграл ни товарищеского одного матча за сборную в 2017 и не пропустил ни одного(возможно один) матча за клуб по здоровью. Проверяется просто, заходишь на этом сайте в профиль Дзюбы, выбираешь - статистика по турнирам и данным по товарнякам тупо нет.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > mgordeev 13 сентября 2018, 09:44

      глупый ты малый

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > mgordeev 13 сентября 2018, 09:45

      а ты че неровно к нему дышишь?

      2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Garrincha58 13 сентября 2018, 10:16

      Эта все аргументы? 2008 год рождения, половое созревание началось, а к девочкам душа не лежит? Не все такие, мальчик. Тут взрослые дяди обсуждают то, что ты пока не понимаешь. Почитай что попроще, поможет.

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Garrincha58 16 сентября 2018, 21:41

      Кстати, малец, смотри твой герой-симулянт отбегал снова 90 минут.

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