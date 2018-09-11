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    Виллиан: «Хочу остаться в «Челси» еще на пять лет»

    Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

    «Многие люди говорят о разном в прессе, но я никогда не заявлял, что хочу уйти из «Челси», никогда.

    Я всегда говорил, что хочу остаться здесь как можно дольше, я счастлив быть здесь. Когда я перешел сюда, то собирался задержаться на максимальный срок. Я в «Челси» уже пять лет и надеюсь пробыть здесь еще пять лет», – сказал Виллиан.

    В летнее трансферное окно сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» к футболисту.

    Источник: Skysports

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    11.09.2018 19:09
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