Вудворд поддерживает Моуринью, несмотря на критику со стороны тренера

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд хочет, чтобы главный тренер команды Жозе Моуринью остался на своем посту.

Слабый старт манкунианцев в нынешнем сезоне [два поражения в АПЛ в четырех матчах] повлек слухи в СМИ, что португальца может сменить экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан. Тем не менее Вудворд все еще поддерживает Моуринью.

Ранее специалист не раз критиковал исполнительного директора за плохо проведенную летнюю трансферную кампанию.

Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2020 года.