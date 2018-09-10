Вудворд поддерживает Моуринью, несмотря на критику со стороны тренера

Это очень правильная позиция человека если вдуматься, если Жозе всё таки уволят то Вудворд всегда сможет сказать, что он здесь не при чём , а то как оно будет на самом деле это уже будет не важно. Это универсальный ход любого чиновника во всём мире.
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд хочет, чтобы главный тренер команды Жозе Моуринью остался на своем посту.
Слабый старт манкунианцев в нынешнем сезоне [два поражения в АПЛ в четырех матчах] повлек слухи в СМИ, что португальца может сменить экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан. Тем не менее Вудворд все еще поддерживает Моуринью.
Ранее специалист не раз критиковал исполнительного директора за плохо проведенную летнюю трансферную кампанию.
Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2020 года.