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    Вудворд поддерживает Моуринью, несмотря на критику со стороны тренера

    Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд хочет, чтобы главный тренер команды Жозе Моуринью остался на своем посту.

    Слабый старт манкунианцев в нынешнем сезоне [два поражения в АПЛ в четырех матчах] повлек слухи в СМИ, что португальца может сменить экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан. Тем не менее Вудворд все еще поддерживает Моуринью.

    Ранее специалист не раз критиковал исполнительного директора за плохо проведенную летнюю трансферную кампанию.

    Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    10.09.2018 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 сентября 2018, 17:20

      Это очень правильная позиция человека если вдуматься, если Жозе всё таки уволят то Вудворд всегда сможет сказать, что он здесь не при чём , а то как оно будет на самом деле это уже будет не важно. Это универсальный ход любого чиновника во всём мире.

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