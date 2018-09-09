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  • Радимов – об Аршавине: «Лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере!»

Радимов – об Аршавине: «Лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере!»

9 сентября 2018, 16:27
11

Старший тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Кайратом», за который выступает бывший полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Крошка сын к отцу пришeл? Наши в городе? Иногда они возвращаются? В общем, всякое лыко – в строку. Потому что лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере! На «Зенит Арене»!

Ух, неправ был, когда заявил Аршаве: «Я-то уже не сыграл на новом стадионе, но и ты не успел!» А он успел. Вот же гад!

Сегодня в 18:00, не пропустите! На поле «Санкт-Петербурга» товарищеский матч «Зенит» – «Кайрат»! Питерцы и гости города – на стадион! Остальные – к экранам телевизоров и мониторов! Аршава против «Зенита» – уффф! Это надо видеть!» – написал Радимов в инстаграме под совместной фотографией с Аршавиным.

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Публикация от text (@radimov02)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Кайрат Аршавин Андрей Радимов Владислав
Комментарии (11)
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Yev
1536500464
При всей противоречивости личности Андоея, с этим трудно не согласиться. В любом случае, спасиьо ему (и команде с тренером) за 2008 год!
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shinnik
1536500787
Дай нам жару,Андрей Сергеевич.! будем рады) Тем более состав чик. подобрался...) Привет Анюкову. больше некому. Кайрат!!!
Ответить
ДВС
1536503908
Офигеть!
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Константинн
1536504831
В истории питерского футбола он был лучшим, но в истории российского, спорный вопрос.
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matvei_72
1536509860
После мерзких слов , сказанных после провала на евро Аршавин вычеркнул себя из уважаемых футболистов и стал дерьмом.В прочем как и Широков...
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zigbert
1536512183
Стадион ему точно понравится. Может передумает и вернется в Зенит?
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DrDoom
1536515093
Лучший - Семак, а Аршавин зазвездился !
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vovan55
1536538006
в питере может и лучший, а в россии - спорное заявление...
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каа
1539101584
Лучший полевой игрок в истории российского футбола - Игнашевич !!! И на поле и вне ...
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