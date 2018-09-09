Радимов – об Аршавине: «Лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере!»

Старший тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Кайратом», за который выступает бывший полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Крошка сын к отцу пришeл? Наши в городе? Иногда они возвращаются? В общем, всякое лыко – в строку. Потому что лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере! На «Зенит Арене»!

Ух, неправ был, когда заявил Аршаве: «Я-то уже не сыграл на новом стадионе, но и ты не успел!» А он успел. Вот же гад!

Сегодня в 18:00, не пропустите! На поле «Санкт-Петербурга» товарищеский матч «Зенит» – «Кайрат»! Питерцы и гости города – на стадион! Остальные – к экранам телевизоров и мониторов! Аршава против «Зенита» – уффф! Это надо видеть!» – написал Радимов в инстаграме под совместной фотографией с Аршавиным.