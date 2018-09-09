Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов – об Аршавине: «Лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере!»

    Старший тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Кайратом», за который выступает бывший полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин.

    Встреча состоится сегодня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 18:00 по московскому времени.

    «Крошка сын к отцу пришeл? Наши в городе? Иногда они возвращаются? В общем, всякое лыко – в строку. Потому что лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере! На «Зенит Арене»!

    Ух, неправ был, когда заявил Аршаве: «Я-то уже не сыграл на новом стадионе, но и ты не успел!» А он успел. Вот же гад!

    Сегодня в 18:00, не пропустите! На поле «Санкт-Петербурга» товарищеский матч «Зенит» – «Кайрат»! Питерцы и гости города – на стадион! Остальные – к экранам телевизоров и мониторов! Аршава против «Зенита» – уффф! Это надо видеть!» – написал Радимов в инстаграме под совместной фотографией с Аршавиным.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2018 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 9 октября 2018, 19:13

      Лучший полевой игрок в истории российского футбола - Игнашевич !!! И на поле и вне ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 10 сентября 2018, 03:06

      в питере может и лучший, а в россии - спорное заявление...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      DrDoom 9 сентября 2018, 20:44

      Лучший - Семак, а Аршавин зазвездился !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 19:56

      Стадион ему точно понравится. Может передумает и вернется в Зенит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 9 сентября 2018, 19:17

      После мерзких слов , сказанных после провала на евро Аршавин вычеркнул себя из уважаемых футболистов и стал дерьмом.В прочем как и Широков...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > matvei_72 9 сентября 2018, 22:55

      "Стать дерьмом для дерьма много ума не надо" (с) Антон Беляев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 9 сентября 2018, 17:53

      В истории питерского футбола он был лучшим, но в истории российского, спорный вопрос.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 9 сентября 2018, 17:38

      Офигеть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 сентября 2018, 16:46

      Дай нам жару,Андрей Сергеевич.!
      будем рады)
      Тем более состав чик. подобрался...)
      Привет Анюкову. больше некому.
      Кайрат!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 9 сентября 2018, 16:41

      При всей противоречивости личности Андоея, с этим трудно не согласиться.
      В любом случае, спасиьо ему (и команде с тренером) за 2008 год!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Yev 9 сентября 2018, 17:24

      Во всяком случае, в 21 веке это (пока) точно лучший российски игрок.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11