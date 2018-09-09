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    Кантона: «Манчестер Юнайтед» нужен Гвардиола»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона заявил, что манкунианцам подошел бы главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Кроме того, француз признался, что будет сам не против возглавить «МЮ».

    «Мне нравится Моуринью. У него хорошие личные качества, но не для «Юнайтед». Их должен тренировать Гвардиола.

    Я хотел бы тренировать. Если бы они позвонили мне, я бы пошел. Мне бы это очень понравилось. Они знают, где я нахожусь. Потом мы бы вновь играли в креативный футбол», – сказал Кантона.

    Источник: Skysports

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    09.09.2018 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 14:42

      Поздно пить боржоми, Хосеп в МС надолго.

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