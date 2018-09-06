Зидан: «Моя работа заключалась в том, чтобы заставить людей замолчать»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что он добился успеха с мадридцами в Лиге чемпионов, поскольку оставался верен своей философии.

Француз возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. За это время команда под его руководством трижды подряд выиграла самый престижный клубный евротурнир.

«Каждый из титулов Лиги чемпионов был особенным по разным причинам. Первый из них выделяется, поскольку он был первым для меня в качестве тренера. Второй был символичным и ярким. А третий положил конец моим трем сезонам в «Реале».

Я всегда оставался верен футбольной философии, которую я передал своим игрокам. Независимо от того, кто наш соперник. Очень часто мы добивались очень хороших результатов на выезде, что одновременно могло бы объяснить небольшую потерю концентрации в следующих матчах.

У меня никогда не было впечатления, что команда запаниковала. Когда вы работаете с игроками высокого качества, они знают, как справляться в ситуациях, когда игра не идет. И они быстро возвращаются в нормальное русло.

Моя работа заключалась в том, чтобы заставить людей замолчать!» – сказал Зидан.