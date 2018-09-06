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    «Тоттенхэм» может провести весь сезон на «Уэмбли». Новый стадион клуба не готов к эксплуатации

    «Тоттенхэм» рискует продолжить выступления в текущем сезоне на «Уэмбли». Ранее сообщалось, что команда будет играть на новом построенном «Тоттенхэм Стэдиум», но он не будет готов к эксплуатации до Рождества.

    В клубе уже обратились в Футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой разрешить им и дальше проводить домашние матчи на «Уэмбли» как минимум до 15 декабря.

    В руководстве Лиги уверены, что если новый стадион не будет готов к этой дате, то клуб должен остаться на «Уэмбли» до конца сезона. В ближайшие дни пройдут переговоры между сторонами для поиска компромисса по этому вопросу.

    Источник: Daily Mail

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    06.09.2018 06:54
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