Зидан: «Критика Бензема? Это настоящий командный игрок. Он важен для «Реала»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об роле игроков команде.

– Как бы вы описали современного форварда? Например, Бензема часто критикуют, но что вы думаете о его работе на команду?

– Бензема играл важную роль в обеспечении баланса наших атакующих действий. Он помогал воплощать в жизнь нашу тактику, основанную на контроле мяча, раз за разом обыгрываясь с партнерами. Он постоянно открывается и является настоящим командным игроком.

– В атаке и обороне вы располагали выдающимися игроками – Криштиану Роналду и Серхио Рамосом. Можете подробнее рассказать о каждом из них?

– Оба заряжают энергией и сильно влияют на всю команду. Серхио Рамос – прирожденный лидер, большой авторитет в раздевалке. Криштиану Роналду – лидер на поле, именно он ведет за собой партнеров. Они отлично дополняют друг друга.

Летом Зидан ушел в отставку с поста главного тренера «Реала», на этом посту его заменил Хулен Лоптеги.