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    Зидан: «Критика Бензема? Это настоящий командный игрок. Он важен для «Реала»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об роле игроков команде.

    – Как бы вы описали современного форварда? Например, Бензема часто критикуют, но что вы думаете о его работе на команду?

    – Бензема играл важную роль в обеспечении баланса наших атакующих действий. Он помогал воплощать в жизнь нашу тактику, основанную на контроле мяча, раз за разом обыгрываясь с партнерами. Он постоянно открывается и является настоящим командным игроком.

    – В атаке и обороне вы располагали выдающимися игроками – Криштиану Роналду и Серхио Рамосом. Можете подробнее рассказать о каждом из них?

    – Оба заряжают энергией и сильно влияют на всю команду. Серхио Рамос – прирожденный лидер, большой авторитет в раздевалке. Криштиану Роналду – лидер на поле, именно он ведет за собой партнеров. Они отлично дополняют друг друга.

    Летом Зидан ушел в отставку с поста главного тренера «Реала», на этом посту его заменил Хулен Лоптеги.

    Источник: УЕФА

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    05.09.2018 23:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 14:38

      Бензема является той рабочей лошадкой ,которая приносит пользу Реалу.

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 6 сентября 2018, 09:54

      У Карима были и не плохие моменты в реале ! В какой то год он шел лучший бомбардирам клуба, но в конце перестал забивать в угоду Роналду. Конечно это говорит о том что парень ведомый. С другой стороны у Роналду были проблемы и с Ваннистрейроем и с Руни, а с Французом у них идиллия. Надеюсь в этом году он сможет себя проявить. А Мариано будет его на это свершения дополнительно мотивировать.
      ХАЛА Мадрид )

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 00:16

      Я полагаю, что Зидан не долго будет отдыхать. На такого специалиста будет спрос и последуют интересные предложения.

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