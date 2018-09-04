«Атлетико» представил третий комплект формы с цветом речной утки и трезубцем на шее

Клубы будто соревнуются,у кого чуднее выйдет третий вариант формы.крайне необычно будет наблюдать "матрасников" в этом обличии.
«Атлетико» презентовал третью форму на сезон-2018/19.
Комплект – сочетание трех цветов: темного чирка [чирок – небольшая птица из рода речных уток], ледяного голубого и светло-оранжевого. Также на форму нанесена карта Мадрида. Все логотипы на передней части футболки – светло-оранжевые, в том числе клубная эмблема.
Сзади на шее расположена вертикальная полоса, также оранжевого цвета, с тонким рисунком трезубца. Он отдает дань уважения фонтану Нептуна, где «Атлетико» традиционно празднуют завоеванные титулы с болельщиками.
¡Descubre nuestra tercera equipación con Madrid y Neptuno como protagonistas! https://t.co/v94X57LZeX pic.twitter.com/n2KXgLgbSY— Atlético de Madrid (@Atleti) 4 сентября 2018 г.