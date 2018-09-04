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    «Атлетико» представил третий комплект формы с цветом речной утки и трезубцем на шее

    «Атлетико» презентовал третью форму на сезон-2018/19.

    Комплект – сочетание трех цветов: темного чирка [чирок – небольшая птица из рода речных уток], ледяного голубого и светло-оранжевого. Также на форму нанесена карта Мадрида. Все логотипы на передней части футболки – светло-оранжевые, в том числе клубная эмблема.

    Сзади на шее расположена вертикальная полоса, также оранжевого цвета, с тонким рисунком трезубца. Он отдает дань уважения фонтану Нептуна, где «Атлетико» традиционно празднуют завоеванные титулы с болельщиками.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    04.09.2018 12:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 4 сентября 2018, 17:42

      Клубы будто соревнуются,у кого чуднее выйдет третий вариант формы.крайне необычно будет наблюдать "матрасников" в этом обличии.

      5
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      Рейтинг: +722

      Urry 4 сентября 2018, 16:23

      В мире животных

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 сентября 2018, 15:59

      Бл... Темный чирок.. Вые...ться надо обязательно))

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      Рейтинг: +23

      rus333 4 сентября 2018, 15:06

      единственная нормальная 3ая форма команды.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 сентября 2018, 14:22

      "сочетание трех цветов: темного чирка [чирок – небольшая птица из рода речных уток]"
      а попроще цвет для 8 битных мужиков нельзя было описать? )))

      1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > FanatSerj 4 сентября 2018, 14:36

      В заге проще: "Цвета речной утки". Темной речной утки))))))

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 сентября 2018, 14:20

      Старая красивее:)

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 4 сентября 2018, 13:07

      Интересно, а Фифа буквально вчера запретила такую форму, где рисунок на груди отличается от рисунка на спине

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 сентября 2018, 13:03

      сплошь масонская символика! надо в лиге ЧЕ не забыть на атлетико поставить)

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