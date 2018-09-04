«Атлетико» представил третий комплект формы с цветом речной утки и трезубцем на шее

«Атлетико» презентовал третью форму на сезон-2018/19.

Комплект – сочетание трех цветов: темного чирка [чирок – небольшая птица из рода речных уток], ледяного голубого и светло-оранжевого. Также на форму нанесена карта Мадрида. Все логотипы на передней части футболки – светло-оранжевые, в том числе клубная эмблема.

Сзади на шее расположена вертикальная полоса, также оранжевого цвета, с тонким рисунком трезубца. Он отдает дань уважения фонтану Нептуна, где «Атлетико» традиционно празднуют завоеванные титулы с болельщиками.