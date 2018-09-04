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    Прядкин: «Окончательное решение УЕФА по третьему еврокубку пока не принято»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с введением УЕФА третьего еврокубка.

    «На Стратегическом совете УЕФА были дискуссии по этому турниру. Решили пока не забегать вперед.

    В принципе это дополнительная нагрузка, и на заседании Стратегического совета пояснили, что матчи могут проводиться только в те даты, которые были заранее зарезервированы УЕФА.

    То есть окончательное решение пока не принято. Вопрос о том, нужен этот турнир или нет, еще будет прорабатываться», – сказал Прядкин.

    Источник: ВГТРК

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    04.09.2018 06:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 15 сентября 2018, 17:02

      Так был, в своё время, кубок интертото, непонятный для меня кубок, но все же.. ранее он и назывался по другому, кубок ярморок - исходя из названия, игрался просто для просмотра игроков

      0
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 4 сентября 2018, 07:43

      По мне так ЛЧ и ЛЕ более, чем достаточно. Единственно, что приходит в голову обладающее какой-то перспективой - это лига молодёжных команд, до 17 лет к примеру. Правда не знаю кто будет это смотреть, но как ярмарка талантов - вполне перспективно.

      2
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Йохн Год 4 сентября 2018, 09:35

      так есть же молодежная лч уже и так

      2
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      Рейтинг: -26

      gladkovkolya 4 сентября 2018, 07:42

      Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно.---- https://ubit.link/XJp8m

      -3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > gladkovkolya 4 сентября 2018, 09:40

      дро чил?

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 сентября 2018, 06:43

      Прототип Кубка Кубков или о чём речь?

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 сентября 2018, 06:36

      Победители вторых дивизионов будут участвовать.

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