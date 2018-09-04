Прядкин: «Окончательное решение УЕФА по третьему еврокубку пока не принято»

Так был, в своё время, кубок интертото, непонятный для меня кубок, но все же.. ранее он и назывался по другому, кубок ярморок - исходя из названия, игрался просто для просмотра игроков
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с введением УЕФА третьего еврокубка.
«На Стратегическом совете УЕФА были дискуссии по этому турниру. Решили пока не забегать вперед.
В принципе это дополнительная нагрузка, и на заседании Стратегического совета пояснили, что матчи могут проводиться только в те даты, которые были заранее зарезервированы УЕФА.
То есть окончательное решение пока не принято. Вопрос о том, нужен этот турнир или нет, еще будет прорабатываться», – сказал Прядкин.