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  • Слуцкий: «Во время моих двухразовых тренировок игроки «Витесса» говорили: «Мы все умрем»

Слуцкий: «Во время моих двухразовых тренировок игроки «Витесса» говорили: «Мы все умрем»

2 сентября 2018, 13:26
12

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что футболистам голландской команды поначалу было тяжело выдерживать его нагрузки.

Российский специалист возглавил арнемцев этим летом.

«Во время нашего тренировочного сбора в Австрии в течение десяти дней мы тренировались два раза в сутки. Это ненормально для голландских стандартов.

Футболисты говорили: «Мы все умрем». Тогда я ответил: «Хорошо, если один из вас умрет, я, возможно, изменю распорядок рабочего дня», – цитирует Слуцкого NOS.

Сегодня «Витесс» встретится с «Аяксом» в матче четвертого тура Эредивизие. После трех игр в активе команды Слуцкого пять очков.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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hevbn 28
1535886250
Интересно, что у Леонида Викторовича с таким подходом там получится ,а то, что именно "советская школа" стала первой кто начал нагружать физикой игроков это хорошо известно , не даром же по показателям пробегаемого за матч расстояния наши игроки одни из лучших в ЛЧ, да и в чемпионате если посмотреть на их показатели то наши игроки бегают больше , чем в Германии ,Англии ,Испании по крайней мере не меньше , но не надо забывать , что в футболе просто бегать это очень мало , жаль что наши тренеры об этом забывают.
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shinnik
1535889814
"Ар-нем-цы сильны!" Кричалка знакомая..))
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Spiridonovich
1535894210
В России придумали, что Слуцкий футбольный тренер и даже сравнили его с Моуринью и Лёвом. Сам Леонид поверил этим басням и заявил, что раз Россия не футбольная страна, он будет тренировать европейские клубы. Однако, нашего феномена не поняли в Европе. Вынужден был Абрамович купить ему место в чемпионшип и дать безвозмездно игроков из Челси. Несмотря на это, Леонид "блестяще" и уверенно повёл команду к последнему месту. Хозяева вынуждены дать ему пинка под жирный зад. Абрамович купил второе место тренера в Голландии. Результаты пока те же. Из еврокубков, Лёня с позором вылетел. Теперь мучается сам и мучает Витесс. Рождённый ползать, летать не будет.
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vodomut
1535895232
слуцкий творит ха ха вторую сенсацию 0-3 в первом тайме
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Ilya_1953
1535897290
За физической подготовкой игроки должны следить сами.
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uvarokarim
1535900598
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