Слуцкий: «Во время моих двухразовых тренировок игроки «Витесса» говорили: «Мы все умрем»

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что футболистам голландской команды поначалу было тяжело выдерживать его нагрузки.
Российский специалист возглавил арнемцев этим летом.
«Во время нашего тренировочного сбора в Австрии в течение десяти дней мы тренировались два раза в сутки. Это ненормально для голландских стандартов.
Футболисты говорили: «Мы все умрем». Тогда я ответил: «Хорошо, если один из вас умрет, я, возможно, изменю распорядок рабочего дня», – цитирует Слуцкого NOS.
Сегодня «Витесс» встретится с «Аяксом» в матче четвертого тура Эредивизие. После трех игр в активе команды Слуцкого пять очков.