Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Во время моих двухразовых тренировок игроки «Витесса» говорили: «Мы все умрем»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что футболистам голландской команды поначалу было тяжело выдерживать его нагрузки.

    Российский специалист возглавил арнемцев этим летом.

    «Во время нашего тренировочного сбора в Австрии в течение десяти дней мы тренировались два раза в сутки. Это ненормально для голландских стандартов.

    Футболисты говорили: «Мы все умрем». Тогда я ответил: «Хорошо, если один из вас умрет, я, возможно, изменю распорядок рабочего дня», – цитирует Слуцкого NOS.

    Сегодня «Витесс» встретится с «Аяксом» в матче четвертого тура Эредивизие. После трех игр в активе команды Слуцкого пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2018 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:03

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --- http://cutter.li/iu6hlD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 2 сентября 2018, 17:08

      За физической подготовкой игроки должны следить сами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 2 сентября 2018, 16:33

      слуцкий творит ха ха вторую сенсацию 0-3 в первом тайме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 2 сентября 2018, 16:16

      В России придумали, что Слуцкий футбольный тренер и даже сравнили его с Моуринью и Лёвом. Сам Леонид поверил этим басням и заявил, что раз Россия не футбольная страна, он будет тренировать европейские клубы. Однако, нашего феномена не поняли в Европе. Вынужден был Абрамович купить ему место в чемпионшип и дать безвозмездно игроков из Челси. Несмотря на это, Леонид "блестяще" и уверенно повёл команду к последнему месту. Хозяева вынуждены дать ему пинка под жирный зад. Абрамович купил второе место тренера в Голландии. Результаты пока те же. Из еврокубков, Лёня с позором вылетел. Теперь мучается сам и мучает Витесс. Рождённый ползать, летать не будет.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 сентября 2018, 15:03

      "Ар-нем-цы сильны!"
      Кричалка знакомая..))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 сентября 2018, 14:04

      Интересно, что у Леонида Викторовича с таким подходом там получится ,а то, что именно "советская школа" стала первой кто начал нагружать физикой игроков это хорошо известно , не даром же по показателям пробегаемого за матч расстояния наши игроки одни из лучших в ЛЧ, да и в чемпионате если посмотреть на их показатели то наши игроки бегают больше , чем в Германии ,Англии ,Испании по крайней мере не меньше , но не надо забывать , что в футболе просто бегать это очень мало , жаль что наши тренеры об этом забывают.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > hevbn 28 2 сентября 2018, 14:24

      Можно бегать много и бестолково, а можно мало и эффективно! Физика (выносливость) игрока имеет большое значение, но показатели пробега тут вообще не причём. Они на табло не отражаются!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > cska-62 2 сентября 2018, 14:28

      Жаль ,что большинство наших тренеров так не думают.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > hevbn 28 2 сентября 2018, 14:34

      Лобановский когда-то думал, когда готовил программу подготовки игроков и схемы на игру. Включая его знаменитую аритмию. Дотошный и грамотный был тренер, хотя всегда имел самый лучший человеческий материал, поэтому рядом с тренерами-волшебниками типа Бескова или Садырина я его всё же не поставлю.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > cska-62 2 сентября 2018, 14:48

      Вот и получается, что по конспектам Лобановского занимаются многие известные немецкие тренеры , например Ральф Рангник который поднимал в своё время Хоффенхайм до вершин , а теперь это же делает с Лейпцигом , признавался ,что в 90 ые ездил к Валерию Васильевичу чтобы у него учится , а Рагника в Германии очень уважают и считают новатором . А у нас почему то все забыли про Лобановского и про его методы работы и к сожалению у нас забывают про всё лучшее, что было при Союзе и не только в футболе.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > hevbn 28 2 сентября 2018, 18:37

      Насколько я помню, в 80-ые - 90-ые иностранные специалисты интересовались именно аритмией Лобановского. И считали это новаторством. Что же касается чисто физподготовки, то мастеров по миру в этом деле всегда хватало. Не говоря уже о том, что антропометрические данные у всех разные. У нас - славянские, у африканцев - африканские, да и у разных типов - разные, у скандинавов - свои, у мексиканцев тоже свои.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > cska-62 2 сентября 2018, 20:20

      У самого Лобановского былв аритмия с учащённым сердцебиением и таким же высоким пульсом. А интересовались специалисты его запредельными интенсивными нагрузками и ударным циклами. ВВ умел подводить команду с необходимым функционалом к соревнованиям.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11