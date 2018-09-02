Слуцкий: «Во время моих двухразовых тренировок игроки «Витесса» говорили: «Мы все умрем»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что футболистам голландской команды поначалу было тяжело выдерживать его нагрузки.

Российский специалист возглавил арнемцев этим летом.

«Во время нашего тренировочного сбора в Австрии в течение десяти дней мы тренировались два раза в сутки. Это ненормально для голландских стандартов.

Футболисты говорили: «Мы все умрем». Тогда я ответил: «Хорошо, если один из вас умрет, я, возможно, изменю распорядок рабочего дня», – цитирует Слуцкого NOS.

Сегодня «Витесс» встретится с «Аяксом» в матче четвертого тура Эредивизие. После трех игр в активе команды Слуцкого пять очков.