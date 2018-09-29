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★ Конкурс прогнозов «Сентябрь-18» продолжается ★

29 сентября 2018, 02:00
24

На «Бомбардире» идет сезон Конкурса прогнозов «Сентябрь-18»! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

Конкурс прогнозов: ГенГриг – победитель сезона «Лето-18»

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 500 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (24)
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Masteralex
1535786538
основной приз боллары, но что это такое нигде не найти, офигенное привлечение в конкурс с неизвестно какими призами :)
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пряник929
1535795203
играю на развитие чуйки.....
Ответить
salexeich
1535795564
30 мая зарегистрировался и в течение лета поднялся из 10-го дивизиона до 1-го, но до сотни чуть не успел. Хотя играю на интерес. Может, в сентябре войду в сотню, а в конце осени в призы.
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bolela_16
1535796218
С Новым сезоном, всем удачи!
Ответить
Urry
1535799764
Ура!
Ответить
multiscan
1536056993
Интересно, откуда "Бомбардир" берёт таких никакущих спонсоров. Призы в конкурсе прогнозов - ниже плинтуса(если только для детишек поиграться в симулятор). Модераторов нет - приходится читать в комментах оскорбления и мат! Господа! Вы скоро останетесь у разбитого корыта, пользователи разбегутся!
Ответить
Serjio82
1536311657
Всем удачи!
Ответить
Фотон
1536575161
Первый раз играю. Пока интересно. Всем удачи и везения!
Ответить
vick-north-west
1536977409
Ну что ж, призы чисто виртуальные... Электронные книги о футболе видимо успеха не имели...
Ответить
XoVoS
1537926895
Всем участникам конкурса желаю удачи, побеждайте.
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