Конкурс прогнозов: ГенГриг – победитель сезона «Лето-18»

На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Лето-18» стал ГенГриг, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

Второе место заняла Alexxx1. Она получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

Тройку лидеров замкнул torspar, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались igo123, Андрей Ермошин, sv1969, hunta, Джанни Родари, Tiger Altaica и Nerlinger. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 500 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Важно: теперь мы высылаем бонусные бустеры только в новой версии игры «11х11».

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru