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Конкурс прогнозов: ГенГриг – победитель сезона «Лето-18»

1 сентября 2018, 09:17
6

На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Лето-18» стал ГенГриг, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

Второе место заняла Alexxx1. Она получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

Тройку лидеров замкнул torspar, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались igo123, Андрей Ермошин, sv1969, hunta, Джанни Родари, Tiger Altaica и Nerlinger. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 500 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Важно: теперь мы высылаем бонусные бустеры только в новой версии игры «11х11».

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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VSt
1535785472
А тем, кто в сотне, но не играет в 11*11? Может хоть конфетку в виде утешительного приза?
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Cules2013
1535786613
Что даёт +500 рейтинга, если ты не в бане, и не в минусах? Я вообще особо в нём смысла не вижу на данном ресурсе.
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Рубик Докоян
1535786988
Когда-то лет 16 назад я последний раз участвовал в конкурсе на телеканале "Россия" в 18-30 шла 30 минутная спортивная передача на Северо-Западный регион. Задавались 3 вопроса и на них надо было по телефону ответить позвонив в редакцию в течение определённого промежутка времени. Выиграв в одном из туров я в редакции получил приз: упаковку пива ( 6 бутылок "Степана Разина") и клюшку с автографом сборной СССР 1988г. по хоккею с шайбой. Но потом давая правильные ответы, я не был в числе победителей, на мой вопрос в чём дело ? Девушка мне ответила, что победителем признаётся 5-й по счёту дозвонившийся с правильным ответом. Моё возражение, что логично первого назвавшего правильные ответы считать победителем, а не тех кто роется в интернете, и справочниках не были приняты во внимание. Я перестал тогда участвовать, отвечал для себя в стол... )))
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Vladarg
1535788598
главное-не победа,а участие.наверное,таков девиз этого мероприятия.
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Sergei26
1536996872
Молодцы
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