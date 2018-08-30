Лига Европы. «Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и выбыла из турнира

«Уфа» не сумела победить «Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и выбыла из турнира.

Голом в составе российской команды отметился полузащитник Дмитрий Сысуев. За клуб из Глазго забил хавбек Ови Эджария.

У «Рейнджерс» по ходу игры были удалены два футболиста.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч

Уфа (Россия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эджария, 9; 1:1 – Сысуев, 32.

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Аликин (Обляков, 52), Йокич, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Кротов, 76), Ваньек, Сысуев, Игбун.

«Рейнджерс»: МакГрегор, Голдсон, Тавернье, Фланаган, Эджария, Джек, Морелос, Кент, Катич, Кандеяш (Лафферти, 46), Эрфилд (Халлидэй, 69).

Предупреждения: Салатич, 33; Пауревич, 82; Игбун, 86 – Фланаган, 15; Морелос, 37;

Удаления: нет – Морелос, 37; Фланаган, 66.

Первый матч – 0:1

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