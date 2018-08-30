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Лига Европы. «Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и выбыла из турнира

30 августа 2018, 18:51
63

«Уфа» не сумела победить «Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и выбыла из турнира.

Голом в составе российской команды отметился полузащитник Дмитрий Сысуев. За клуб из Глазго забил хавбек Ови Эджария.

У «Рейнджерс» по ходу игры были удалены два футболиста.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч

Уфа (Россия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эджария, 9; 1:1 – Сысуев, 32.

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Аликин (Обляков, 52), Йокич, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Кротов, 76), Ваньек, Сысуев, Игбун.

«Рейнджерс»: МакГрегор, Голдсон, Тавернье, Фланаган, Эджария, Джек, Морелос, Кент, Катич, Кандеяш (Лафферти, 46), Эрфилд (Халлидэй, 69).

Предупреждения: Салатич, 33; Пауревич, 82; Игбун, 86 – Фланаган, 15; Морелос, 37;

Удаления: нет – Морелос, 37; Фланаган, 66.

Первый матч – 0:1

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Уфа Рейнджерс
Комментарии (63)
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portero
1535644473
Надо забивать. Столько моментов... Слай главный запарыватель, зачем такие леги
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a-rakhmatov
1535644522
Такой матч надо было выигрывать....играть против 8 полевых игроков и не победить просто позорно....
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Dieter Günther Bohlen
1535644682
А почему вы спросите они не забили? Потому что они в жизни не играли первым номером. Все их матчи - тухлый автобус, в надежде на быстрых негров. Такое футбольное позорище нужно гнать в ФНЛ.
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portero
1535644812
Жеребьевка сейчас , надо посмотреть кто Локо и ЦСКА достанется
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OfaZavr
1535644855
жаль. но многие так и считали до игр с Рейнджерс что пройти их будет трудно и вряд ли получиться. спасибо уфимцы за это выступление пусть и до группы дойти не удалось. но ведь это только начало. дальше наберетесь опыта и может получиться лучше. а на данный момент итак молодцы!
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sevsor
1535644867
Тренерам "Уфы" надо учить своих подопечных ударам по пустым воротам))
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ivanthebest
1535644890
Уфа конечно молодцы, но д..бииииилы... Да, играли хорошо, создавали много моментов, но по-хорошему это большое поражение для Уфы. При таких раскладах не пройти Рейнджерс, это надо умудриться. Да, где-то явно не везло, но как об этом можно говорить когда судья подарил фору в 1 игрока в середине первого тайма?! Как об этом можно говорить, когда растранжирили кучу моментов из-за своего раздолбайства!? Живоглядов в начале второго тайма - идеальный момент, хоть сам забивай хоть кати вдоль, что хочешь делай, но из всего этого безвольный приём мяча и воробьи. Далее *******, ну это просто пипец, забивай второй, вывалился в одного, ещё и партнёр набегал слева, идеальная позиция по центру, мяч идеально катится под твою рабочую (такие мячи к слову даже дети 10 из 10 кладут), обводи в дальний спокойно, подсекай, кати на пустые партнёру, всё что угодно... но нет, сумбурный удар в ближний угол, да штанга, но это тот момент когда о невезении вообще нельзя говорить, здесь отсутствовало мастерство... Не повезло лишь раз, когда была вторая штанга, всё остальное Уфа просто сумбурно испоганила. Очень жаль что Уфа не прошла дальше, но более идеальной ситуации трудно было и придумать, а они взяли и ВСЁ сами безвольно отдали.
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GoldPlayFIFARus9
1535644944
Вот кстати яркий пример когда автобус не прокатывает. Команде надо забивать,а им ещё и мяч отдают, соперников шибко по ногам не полупишь,ибо мяч то не у них. В итоге они не знают что с ним делать... Позиционной атаки ноль! Это тебе не рассчитывать на быструю контр-атаку бегунков, тут думать надо.
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Diesel133
1535645259
слов нет, кроме матерных, лучше бы не смотрел...
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Krossmen73
1535646870
За эту игру,не смотря на вылет из кубка,уфимцам не должно быть стыдно.Обидно - да,стыдно -нет!Парни бились до последних секунд и были близки совершить чудо для всех своих поклонников.Увы,не хватило опыта в таких баталиях.И конечно не хватило глубины состава.При наличии острого забивного форварда ,итог был бы совершенно другим.В любом случае Уфа получила первый опыт в европейском футболе.Пусть это будет первый блин,который комом.Теперь постараться снова пробиться в еврокубки и пробиться как можно дальше по сетке.Удачи!
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