Жеребьевка группового этапа ЛЧ начнется в 19:00

В четверг, 30 августа в Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2018/19. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

Согласно новому формату турнира, 26 команд получили прямые путевки в групповую стадию. Оставшиеся шесть достались победителям раунда плей-офф.

Команды поделят на четыре корзины. В корзину 1 войдут действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определится согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Команды из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам.

Корзина 1

«Реал» (чемпион)

«Атлетико» (победитель Лиги Европы УЕФА)

«Барселона»

«Бавария»

«Манчестер Сити»

«Ювентус»

«Пари Сен-Жермен»

«Локомотив»

Корзина 2

«Боруссия» 89,000

«Порту» 86,000

«Манчестер Юнайтед» 82,000

«Шахтер» 81,000

«Бенфика» 80,000

«Наполи» 78,000

«Тоттенхэм» 67,000

«Рома» 64,000

Корзина 3

«Ливерпуль» 62,000

«Шальке» 62,000

«Лион» 59,500

«Монако» 57,000

«Аякс» 53,500

ЦСКА 45,000

ПСВ 36,000

«Валенсия» 36,000

Корзина 4

«Виктория» 33,000

«Брюгге» 29,500

«Галатасарай» 29,500

«Янг Бойз» 20,500

«Интер» 16,000

«Хоффенхайм» 14,285

«Црвена Звезда» 10,750

АЕК 10,000

Коэффициенты клубов представляют собой либо сумму баллов за последние пять лет, либо коэффициент ассоциации за этот период – в зависимости от того, какой показатель выше (согласно новой системе, введенной перед сезоном 2018/19).