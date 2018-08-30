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Жеребьевка группового этапа ЛЧ начнется в 19:00

30 августа 2018, 08:31
16

В четверг, 30 августа в Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2018/19. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

Согласно новому формату турнира, 26 команд получили прямые путевки в групповую стадию. Оставшиеся шесть достались победителям раунда плей-офф.

Команды поделят на четыре корзины. В корзину 1 войдут действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определится согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Команды из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам.

Корзина 1

«Реал» (чемпион)

«Атлетико» (победитель Лиги Европы УЕФА)

«Барселона»

«Бавария»

«Манчестер Сити»

«Ювентус»

«Пари Сен-Жермен»

«Локомотив»

Корзина 2

«Боруссия» 89,000

«Порту» 86,000

«Манчестер Юнайтед» 82,000

«Шахтер» 81,000

«Бенфика» 80,000

«Наполи» 78,000

«Тоттенхэм» 67,000

«Рома» 64,000

Корзина 3

«Ливерпуль» 62,000

«Шальке» 62,000

«Лион» 59,500

«Монако» 57,000

«Аякс» 53,500

ЦСКА 45,000

ПСВ 36,000

«Валенсия» 36,000

Корзина 4

«Виктория» 33,000

«Брюгге» 29,500

«Галатасарай» 29,500

«Янг Бойз» 20,500

«Интер» 16,000

«Хоффенхайм» 14,285

«Црвена Звезда» 10,750

АЕК 10,000

Коэффициенты клубов представляют собой либо сумму баллов за последние пять лет, либо коэффициент ассоциации за этот период – в зависимости от того, какой показатель выше (согласно новой системе, введенной перед сезоном 2018/19).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов
Комментарии (16)
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КЭТиК
1535608112
Барселона-Боруссия-ЦСКА-Интер Локомотив - Рома - Ливерпуль - Галатасарай. Хоть на других посмотрим.
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Dieter Günther Bohlen
1535608226
Мой прогноз, инфа сотка. Исходя из того, что ЦСКА никогда не попадает на испанские клубы, можно легко предположить, что из первой корзины будет Бавария/ Ман.сити. Из второй - Рома/Манчестер. Из четвертой - Виктория/Янг Бойз.
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kykyi
1535609759
МЮ рядом с Шахтером, дожили.
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Шумаххер
1535610823
Надо будет посотреть
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Рубик Докоян
1535610897
Выберу я " Локо : --- "Наполи", "Монако" и Хоффенхайм". А для ЦСКА :--- "Юве," "Рому," и "Брюгге". Посмотрим как ромашка или кофейная гуща сработают. )))
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OfaZavr
1535615144
удачи нашим клубам с жребием! заранее предполагать и угадывать соперников не буду, посмотрим кто достанется)
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WhiteEgon
1535616812
Все команды из 2-4 корзин будут молиться на Локок попасть ))))
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Hansson
1535618600
Локо: Боруссия, Ливерпуль, Галатасарай ЦСКА: Реал, МЮ, Интер Будет интересно посмотреть
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Masteralex
1535637034
Атлетико, Порту, ЦСКА, Виктория Локомотив, МЮ, Шальке, Галатасай
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zigbert
1535705482
В любом случае Локомотиву попадутся команды проще чем ЦСКА.
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