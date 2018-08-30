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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

30 августа 2018, 00:14
21

По итогам квалификационных матчей четвертого раунда Лиги чемпионов определились все участники группового этапа.

Россию на групповом турнире будут представлять «Локомотив» и ЦСКА.

первая корзина: «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Атлетико», «Бавария», «Ювентус», «Локомотив»;

вторая корзина: «Боруссия» Д, «Манчестер Юнайтед», «Бенфика», «Тоттенхэм», «Порту», «Шахтер», «Наполи», «Рома»;

третья корзина: «Ливерпуль», «Лион», «Валенсия», ЦСКА, «Шальке-04», «Монако», «Аякс», ПСВ;

четвертая корзина: «Црвена Звезда», «Брюгге», «Янг Бойз», «Хоффенхайм», «Виктория Пльзень», «Галатасарай», «Интер», АЕК.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Локомотив
Комментарии (21)
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mutabor0992
1535578000
Будет интересно.Поглядим на уровень наших клубов.А то мундиаль-шмундиаль...Вот тут и поглядим.
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XaXatyn
1535578059
Ой как тяжко будет !
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Михайловский Технарь
1535578373
Будет тяжело,т.к. даже в 4 корзине есть очень сложные соперники. Остаётся пожелать удачной жеребьевки, чтобы еврокубки продолжились и весной.
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ivanthebest
1535579905
Каким боком шпоры по рейтингу оказались выше Ливера? Если посмотреть лет 5 еврокубков, они вообще ничем не запомнились и очков никаких практически не принесли... В то время как Ливер был и финалистом ЛЕ и финалистом ЛЧ... Странно, очень странно... По мне уже этого по очкам вполне достаточно для того чтобы быть во второй корзине при опосредованном участии в еврокубках в другие сезоны...
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ARMANi-SPARTAK
1535582309
Локо МЮ Монако Интер
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diemens74
1535588007
Ну с четвёртой корзиной можно будет пободаться за третье место в группе.
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KOLBIS
1535599895
Смотрю и охреневаю,как там Локо оказался?...Ну да ладно...ЦСКА как всегда не повезет из 1 группы кто-то из Ла-лиги 3 Дортмунд 4 Црвена Звезда Локо 2 Серия А 3 Аякс или ПСВ 4 АЕК
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МВС
1535600141
Юве с Реалом в одной группе не окажутся.уже хорошо.это противостояние поднадоело за последнее время.
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Vladarg
1535601377
Ливерпуль в третьей корзине..очень странно.
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PavelSKASPB
1535609492
Ливер попадется Локо
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