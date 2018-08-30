Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

По итогам квалификационных матчей четвертого раунда Лиги чемпионов определились все участники группового этапа.

Россию на групповом турнире будут представлять «Локомотив» и ЦСКА.

первая корзина: «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Атлетико», «Бавария», «Ювентус», «Локомотив»;

вторая корзина: «Боруссия» Д, «Манчестер Юнайтед», «Бенфика», «Тоттенхэм», «Порту», «Шахтер», «Наполи», «Рома»;

третья корзина: «Ливерпуль», «Лион», «Валенсия», ЦСКА, «Шальке-04», «Монако», «Аякс», ПСВ;

четвертая корзина: «Црвена Звезда», «Брюгге», «Янг Бойз», «Хоффенхайм», «Виктория Пльзень», «Галатасарай», «Интер», АЕК.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако.