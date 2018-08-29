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  • Платини: «VAR убьет футбол, как сделала это с велоспортом и Формулой-1»

Платини: «VAR убьет футбол, как сделала это с велоспортом и Формулой-1»

29 августа 2018, 15:59
14

Бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил с резкой критикой в адрес системы видеопомощи судьям (VAR).

«VAR – это видео «сделай сам», которое не принесло больше справедливости в футбол. Я знаю ФИФА. Это их работа, чтобы получить статистику, которая им подходит. В лучшем случае видео может действительно помочь в моментах, когда мяч пересекает или не пересекает линию ворот, или с офсайдами. Потому что эти решения основаны на конкретных фактах: внутри или снаружи. Там нет места для интерпретации, но даже в таких моментах это опасно.

В финале ЧМ-2018 использовалась VAR. Но во время первого гола французов, который случился в результате штрафного, футболист сборной Хорватии не нарушал правила. Зато в моменте с пенальти для Франции была использована VAR. Играл ли хорватский футболист рукой или нет? Вся Хорватия настаивала на том, что рука была неумышленной, а вся Франция хотела получить пенальти.

Кто знает, может быть, завтра у капитанов и вратарей будут наушники, и тренеры смогут говорить с ними и вести их во время матчей. Делая это, мы обязательно убьем футбол, как это уже произошло в велоспорте и «Формуле-1». Мы уже убили судей.

Почему все судейские начальники выступают за VAR? Потому что система прикрывает их спины, и они всегда на стороне тех, кто их кормит», – сказал Платини.

Источник: Football Italia
Весь мир Платини Мишель
Комментарии (14)
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Project Бабангида
1535548252
платини в финале топил за хорватов...??! наверно потому что французов в сборной франции полтора человека
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hevbn 28
1535549716
Во первых на сколько я знаю судьи до последнего не хотели введения видео повторов , потому, что они очень сильно могут бить по авторитету судьи , во вторых, а не "убивают" ли футбол "липовые" пенальти или на оборот не поставленные пенальти, по моему как раз это и убивает футбол .Возможность посмотреть видео повтор делает возможность избегать грубых ошибок и по моему это безусловно хорошо , а те люди которые этого не понимают они или ужасные ретрограды или хотят чтобы в футболе было больше "серых" зон , где такие организации как ФИФА и УЕФА смогут влиять на футбольные матчи.
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amazonaws
1535550616
Платини ПЫТАЛСЯ убить мировой футбол, но его вовремя остановили и ИЗГНАЛИ с позором из футбола. Теперь Платини озвучивает криминальные и коррупционные интересы некоторых дельцов от футбола и чиновников УЕФА! Система видеопомощи арбитров - VAR футбол НЕ УБЬЁТ! В хоккее не убили, в волейболе не убили, в теннисе не убили, в других видах спорта НЕ УБИЛИ! Платини занимается ДЕМАГОГИЕЙ и спекуляцией и давно отстал от прогресса. Система видеопомощи арбитров - VAR футбол НЕ УБЬЁТ, а сделает его ЧЕСТНЫМ, ОТКРЫТЫМ и справедливым. Чеферин всячески ПРОТИВИТСЯ против прогресса и установки системы VAR и не хочет бороться с судейской коррупцией в европейском футболе. Судейские скандалы их полностью УСТРАИВАЮТ! Команды страдают, а чиновникам и судьям УЕФА НАПЛЕВАТЬ! Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе. Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО! Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры. Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам и просьбам, влияют на игру и делают нужный результат, какой чиновниками УЕФА и заказывается. УЕФА полностью погряз в судейской КОРРУПЦИИ и криминале! Пьерлуиджи Коллина продвигал систему видеопомощи арбитров - VAR в УЕФА, так его за это со скандалом ИЗГНАЛИ и пожелали ему успехов на другом месте работы! Вот до какой наглости дошло руководство УЕФА! Пока не установят и не узаконят систему VAR в Европе, порядка, ЧЕСТНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ в УЕФА не будет. УЕФА давно уже превратилось в МАФИОЗНУЮ структуру под прикрытием футбола.
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la verdad
1535551633
Введение повторов необходимо! Да. VAR не совершенен. Но с чего-то нужно начинать.
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fosterwow
1535552231
+
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21082014
1535553432
футбол убивают судейские неправильно принятые решения,повлиявшие на результат.с этим необходимо бороться.VAR в этом святом деле в помощь.совсем недавно введена и далеко не везде,по первости могут быть недочеты,ошибки и,увы,полностью она проблемы не решит,но все наладится и станет так,как и должно быть,наконец.
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Cules2013
1535553571
Платини не хочет нам напомнить на сколько его там лет отстранили от футбола за коррупцию? Да, ВАР - не панацея, но таковой её никто и не собирался делать. Главная задача - снизить количество грубых ошибок в судействе. Это уже сейчас реализуется на приличном уровне. Спорить не о чём. Дело только в дальнейшем усовершенствовании технологии.
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polt
1535559289
Старый ретроград.
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OfaZavr
1535561147
судейские бесконечные ошибки вредят и убивают честный футбол не меньше. а VAR пусть и не решение всех проблем но справедливости добавляет однозначно.
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zigbert
1535566384
Убивает футбол ваша бездеятельность и безответственность.
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