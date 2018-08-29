Платини: «VAR убьет футбол, как сделала это с велоспортом и Формулой-1»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил с резкой критикой в адрес системы видеопомощи судьям (VAR).

«VAR – это видео «сделай сам», которое не принесло больше справедливости в футбол. Я знаю ФИФА. Это их работа, чтобы получить статистику, которая им подходит. В лучшем случае видео может действительно помочь в моментах, когда мяч пересекает или не пересекает линию ворот, или с офсайдами. Потому что эти решения основаны на конкретных фактах: внутри или снаружи. Там нет места для интерпретации, но даже в таких моментах это опасно.

В финале ЧМ-2018 использовалась VAR. Но во время первого гола французов, который случился в результате штрафного, футболист сборной Хорватии не нарушал правила. Зато в моменте с пенальти для Франции была использована VAR. Играл ли хорватский футболист рукой или нет? Вся Хорватия настаивала на том, что рука была неумышленной, а вся Франция хотела получить пенальти.

Кто знает, может быть, завтра у капитанов и вратарей будут наушники, и тренеры смогут говорить с ними и вести их во время матчей. Делая это, мы обязательно убьем футбол, как это уже произошло в велоспорте и «Формуле-1». Мы уже убили судей.

Почему все судейские начальники выступают за VAR? Потому что система прикрывает их спины, и они всегда на стороне тех, кто их кормит», – сказал Платини.