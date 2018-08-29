Покеттино: «Если за десять туров до финиша у нас будет хорошая позиция, то сможем побороться за титул»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о своих чемпионских амбициях в текущем сезоне.

«Посмотрим, как будет складываться борьба за чемпионство. Главное для нас – сохранять спокойствие на протяжении всего пути. Если за десять туров до финиша у нас будет хорошая позиция, то сможем побороться за титул.

У нас в составе есть хорошие игроки, хороший персонал, невероятные болельщики. У нас будет один из лучших стадионов.

Клуб упорно работает в этом направлении и старается, чтобы мы переехали на новую арену как можно скорее», – сказал Покеттино.

Матч третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:3. Лондонцы после трех туров имеют в своем активе три победы и девять очков. Они занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.