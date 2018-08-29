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  • Покеттино: «Если за десять туров до финиша у нас будет хорошая позиция, то сможем побороться за титул»

Покеттино: «Если за десять туров до финиша у нас будет хорошая позиция, то сможем побороться за титул»

29 августа 2018, 07:16
4

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о своих чемпионских амбициях в текущем сезоне.

«Посмотрим, как будет складываться борьба за чемпионство. Главное для нас – сохранять спокойствие на протяжении всего пути. Если за десять туров до финиша у нас будет хорошая позиция, то сможем побороться за титул.

У нас в составе есть хорошие игроки, хороший персонал, невероятные болельщики. У нас будет один из лучших стадионов.

Клуб упорно работает в этом направлении и старается, чтобы мы переехали на новую арену как можно скорее», – сказал Покеттино.

Матч третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:3. Лондонцы после трех туров имеют в своем активе три победы и девять очков. Они занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1535521334
И игроки есть, и командная игра смотрится. В этом чемпионате можно поучаствовать в распределении мест за медали и в ЛЧ.
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OBOLEV
1535526484
Хотелось бы посмотреть на Челси Тотенхем и Ливерпулс как разыграют чемпионат. Это куда интереснее нежели смотреть супер укомплектованный Сити. Как на раз два берет АПЛ. Так не как это вам не Германия с Францией.
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zigbert
1535529290
Покеттино прав ,если Тоттенхэм удержит лидирующие позиции до конца чемпионата ,то можно будет рассчитывать на титул. Команда сильная а вот стабильности результатов у нее пока нет.
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21082014
1535552731
у главного тренера шпор есть одна немаловажная проблема:минимальная возможность ротации.сезон длинный и с 14-15 основными игроками будет очень сложно выдержать заданный темп.плюс к этому необходимо учитывать возможность получения травм..а в остальном,все у ТХ есть для того,чтобы взобраться,наконец,на вершину.
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