Покеттино: «В первом тайме «МЮ» был лучше нас»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Это важная победа для нас, гордимся тем, как мы играли. Сложно обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд». В первом тайме они были лучше, но потом мы доминировали.

Сейчас только начало сезона, нам нужно постоянство. Нам нужно быть реалистами, продолжать стараться и работать над физической формой. Многие игроки тренируются только три недели, а мы хотим построить что-то особенное», – сказал Покеттино.

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