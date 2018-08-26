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  • Червиченко: «Спартак» одержал очередную вымученную победу. О чем тут говорить?»

Червиченко: «Спартак» одержал очередную вымученную победу. О чем тут говорить?»

26 августа 2018, 06:06
58

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу команды в пятом туре РПЛ над «Динамо» (2:1). Экс-функционер считает три очка вымученными.

«У «Динамо», на мой взгляд, очень всe нехорошо. Ни сыгранности, ни ответственности. Когда мяч у команды — регулярно его теряют в абсолютно спокойных ситуациях.

А «Спартак»… очередная вымученная победа с минимальным счeтом, о чeм тут говорить? Я думаю, состояние «Спартака» будет хорошо видно в предстоящем матче против «Зенита», – сказал Червиченко.

Спартаковцы – лидеры турнира.

Секрет побед «Спартака» – разнообразные угловые. Это новая тенденция

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Червиченко Андрей
Комментарии (58)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vm777
1535253437
Червиченко всё больше критикует Спартак. Это хороший знак - значит команда на верном пути.
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Боцман59rus
1535254418
Два веселых спартача, Увидали Червяка, И возник у них вопрос: Где он прячет хвост, где нос? И куда запрятал ножки, Чтобы бегать по дорожке...
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alex1951
1535256745
Динамо настраивалось ,видать,на затяжную борьбу. А все произошло на раз-два. Два быстрых гола. Спартак немного угомонился.Динамо ,наоборот возбудилось,но поздновато (в смысле гола).Вывод. Победа Спартака не убедила. Поражение Динамо обидело. ps 3-0 c Уфой и тут же 1-2? С такими вверх-вниз скачками не до еврозоны. Разберитесь с игроками,если у вас защитники голы забивают!
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батог
1535261479
"Толстый", ты хочешь сказать, что Спартак вымучает чемпионство? Тогда я "за"!!!
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23RU
1535262325
Многоуважаемые редакторы данного портала. Может быть хватит уже печатать "словесный понос" разных уродов-недоумков аля Червиченко и ему подобных? Этими публикациями вы не только провоцируете своих читателей на мягко говоря не нормативные комментарии. Но и создаёте скандальную жёлтую славу всему SOCCER.RU Задумайтесь - иначе можно скатиться к банальному мату и хамству...
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justozavr
1535264291
Когда он уже заткнется? Я хоть и болельщик Ростова, но он реально хейтер..
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OfaZavr
1535267338
может тогда лучше тебе вообще ни о чем не говорить. и мы все обрадуемся)
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Полная Канистра
1535274582
ну вот как и ожидал всё ему не так ну сходи уж на толчёк спусти мешок может легче станет Так и ждёт он поражения Спартака из тура в тур этот плавленый сырок
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Мары
1535284179
Народ, всё нормально. Если этот обожравшийся боров, пинками вышвырнутый на вокзал говорит что всё плохо,значит Спартак на правильном пути.При этом заднеприводном президенте мы бы продолжали бы болтаться где то в зоне вылета.А так и нам хорошо и червяк нехай своей злобой подавится.
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Krossmen73
1535288623
Насколько же нужно ненавидеть свой бывший клуб чтобы затем старательно каждый раз поливать его грязью?!?!Помойка он и есть помойка!Клуб при нём опустился ниже плинтуса,превратившись в мыльный пузырь по отмыванию денег и придумывания липовых "звёзд" из-за рубежа...Нехороший он человек...Редиска в общем.Бог ему судья.Потому как мы на верном пути!
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