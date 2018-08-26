Червиченко: «Спартак» одержал очередную вымученную победу. О чем тут говорить?»

Андрей Червиченко выдал очередной дебилизм. Как же он не навидит Спартак. "Вымученная победа с минимальным счётом"... Счёт в матче должен быть 3:0. Мяч забитый Рыловым - случайный, это надо признать (хотя это хороший урок Максименко, не надо выходить к штрафной линии, кода идёт атака соперников). Ну, а о не засчитанном забитом мяче Промесом в конце игры и говорить не приходится.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу команды в пятом туре РПЛ над «Динамо» (2:1). Экс-функционер считает три очка вымученными.
«У «Динамо», на мой взгляд, очень всe нехорошо. Ни сыгранности, ни ответственности. Когда мяч у команды — регулярно его теряют в абсолютно спокойных ситуациях.
А «Спартак»… очередная вымученная победа с минимальным счeтом, о чeм тут говорить? Я думаю, состояние «Спартака» будет хорошо видно в предстоящем матче против «Зенита», – сказал Червиченко.
Спартаковцы – лидеры турнира.
Секрет побед «Спартака» – разнообразные угловые. Это новая тенденция