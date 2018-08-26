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    Червиченко: «Спартак» одержал очередную вымученную победу. О чем тут говорить?»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу команды в пятом туре РПЛ над «Динамо» (2:1). Экс-функционер считает три очка вымученными.

    «У «Динамо», на мой взгляд, очень всe нехорошо. Ни сыгранности, ни ответственности. Когда мяч у команды — регулярно его теряют в абсолютно спокойных ситуациях.

    А «Спартак»… очередная вымученная победа с минимальным счeтом, о чeм тут говорить? Я думаю, состояние «Спартака» будет хорошо видно в предстоящем матче против «Зенита», – сказал Червиченко.

    Спартаковцы – лидеры турнира.

    Секрет побед «Спартака» – разнообразные угловые. Это новая тенденция

    Источник: Rusfootball.info

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    26.08.2018 06:06
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +238

      spar57 27 августа 2018, 20:19

      Андрей Червиченко выдал очередной дебилизм. Как же он не навидит Спартак. "Вымученная победа с минимальным счётом"... Счёт в матче должен быть 3:0. Мяч забитый Рыловым - случайный, это надо признать (хотя это хороший урок Максименко, не надо выходить к штрафной линии, кода идёт атака соперников). Ну, а о не засчитанном забитом мяче Промесом в конце игры и говорить не приходится.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 10:41

      Очередной "выброс" Червиченко.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 августа 2018, 16:03

      Насколько же нужно ненавидеть свой бывший клуб чтобы затем старательно каждый раз поливать его грязью?!?!Помойка он и есть помойка!Клуб при нём опустился ниже плинтуса,превратившись в мыльный пузырь по отмыванию денег и придумывания липовых "звёзд" из-за рубежа...Нехороший он человек...Редиска в общем.Бог ему судья.Потому как мы на верном пути!

      8
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 14:49

      Народ, всё нормально.
      Если этот обожравшийся боров, пинками вышвырнутый на вокзал говорит что всё плохо,значит Спартак на правильном пути.При этом заднеприводном президенте мы бы продолжали бы болтаться где то в зоне вылета.А так и нам хорошо и червяк нехай своей злобой подавится.

      7
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 26 августа 2018, 13:58

      Администрация команды, АУ!
      Да подарите Червяку уже футболку новую спартаковскую с надписью "Промес" на спине, и тогда он перестанет ерунду всякую писать.
      А в новой футболке пойдёт по бабам. ))))))))))))))))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 26 августа 2018, 13:33

      Позор ему !!

      2
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 26 августа 2018, 13:32

      Человек просто несмотря футбол вот и болтает ерунду

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 26 августа 2018, 12:19

      ну червяк опять за свое, он все это говорит так как будто в его время правления Спартак расцвел и был супер командой. но история помнит обратное и команда 2-3 года как вышла из кризиса которым заразился от червяка. аа червяком движет черная ЗАВИСТЬ. и вообще что за журналист постоянно берет у него вью. что он нового может наговорить кроме гадости в адрес Спартака

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 августа 2018, 12:09

      ну вот как и ожидал всё ему не так ну сходи уж на толчёк спусти мешок может легче станет Так и ждёт он поражения Спартака из тура в тур этот плавленый сырок

      6
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      Рейтинг: +2726

      a_who 26 августа 2018, 11:40

      Человек червяк.

      6
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