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    «Манчестер Сити» не хочет отдавать Зинченко в аренду. Клуб намерен продать футболиста

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может не перейти в «Бетис».

    Клуб из Севильи хочет взять 21-летнего футболиста в аренду сроком на сезон с правом выкупа, но англичан такой вариант не устраивает. «Сити» намерен вести переговоры исключительно о продаже украинца.

    Ранее приобрести Зинченко хотел «Вулверхэмптон», однако сам хавбек отказался от этого перехода.

    В сезоне-2017/18 полузащитник провел восемь матчей в АПЛ. В нынешней кампании он ни разу не попал в заявку на игру.

    Источник: Daily Mail

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    24.08.2018 17:45
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 25 августа 2018, 17:09

      Подтвердил уровень однако)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 08:58

      Уфа ждет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 25 августа 2018, 04:19

      Не оправдал оказанного высокого доверия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 24 августа 2018, 18:09

      Но в Локо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 24 августа 2018, 18:06

      Динамо Киев)

      0
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