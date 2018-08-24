«Манчестер Сити» не хочет отдавать Зинченко в аренду. Клуб намерен продать футболиста

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может не перейти в «Бетис».

Клуб из Севильи хочет взять 21-летнего футболиста в аренду сроком на сезон с правом выкупа, но англичан такой вариант не устраивает. «Сити» намерен вести переговоры исключительно о продаже украинца.

Ранее приобрести Зинченко хотел «Вулверхэмптон», однако сам хавбек отказался от этого перехода.

В сезоне-2017/18 полузащитник провел восемь матчей в АПЛ. В нынешней кампании он ни разу не попал в заявку на игру.