Руководство «МЮ» считает, что неудачный старт сезона связан с уходом из команды помощника Моуринью Фариа

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет причину не слишком удачного старта команды в новом сезоне.

По мнению клубных боссов, смазанное начало чемпионата Англии связано с тем, что «МЮ» покинул многолетний помощник главного тренера Жозе Моуринью Руй Фариа.

Во втором туре АПЛ манкунианцы проиграли «Брайтону» (2:3). И теперь руководство боится, что из-за ухода правой руки Моуринью в команде могут назреть проблемы.

Фариа решила покинуть «Юнайтед» в конце прошлого сезона. С Моуринью они работали вместе с 2002 года.