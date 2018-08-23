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    Руководство «МЮ» считает, что неудачный старт сезона связан с уходом из команды помощника Моуринью Фариа

    Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет причину не слишком удачного старта команды в новом сезоне.

    По мнению клубных боссов, смазанное начало чемпионата Англии связано с тем, что «МЮ» покинул многолетний помощник главного тренера Жозе Моуринью Руй Фариа.

    Во втором туре АПЛ манкунианцы проиграли «Брайтону» (2:3). И теперь руководство боится, что из-за ухода правой руки Моуринью в команде могут назреть проблемы.

    Фариа решила покинуть «Юнайтед» в конце прошлого сезона. С Моуринью они работали вместе с 2002 года.

    Источник: Tribalfootball

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    23.08.2018 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 августа 2018, 11:11

      А со смертью аббата Фариа в замке Иф неудачный старт разве не связан?

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