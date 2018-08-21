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  • Газзаев: «В Голландии Слуцкий представляет весь российский тренерский цех. Если он провалится, отношение к нам будет соответствующее»

Газзаев: «В Голландии Слуцкий представляет весь российский тренерский цех. Если он провалится, отношение к нам будет соответствующее»

21 августа 2018, 13:59
26

Известный российский специалист, депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил надежду, что главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий добьется успеха со своим новым клубом.

Россиянин возглавил команду из Арнема перед началом нынешнего сезона. Ранее он с июля по декабрь 2017 года руководил «Халл Сити».

«Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться», – сказал Газзаев.

После двух туров Эредивизие «Витесс» набрал четыре очка и идет на третьем месте в турнирной таблице.

Источник: «Московский комсомолец»
Голландия. Эредивизие Витесс Газзаев Валерий Слуцкий Леонид
Комментарии (26)
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zatonn
1534849757
Какая к чёрту миссия, Валера?! Человек работает там, поскольку ему там лучше! И мосх никто не выносит по поводу и без!
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KOLBIS
1534850769
Нашли козла отпущения,он хоть рискнул,а остальные кроме Черчесова в Польше и Непомнящего в Камеруне сто лет назад и Карпина обосравшегося в Испании я и не припомню...
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Т34
1534850787
С какого хрена он представляет российский тренерский цех? Его, что, в командировку отправили от РФС? В Англии он уже натренировал Халл Сити, до сих пор внизу бултыхается. Там он не представлял тренерский цех России? Когда уже Газаев перестанет чушь пороть?! Слуцкий обычный гастарбайтер. И отвечает он только за свою репутацию.
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shinnik
1534851114
Туз дело говорит. Слёзно болеем за Слуцкого. Без иронии.Удачи.
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insider_retro
1534851564
На фига городить про миссии... Каждый тренер - это индивидуальность, со своими взглядами и подходами, что позволяет быть, универсальным солдатом в тренерском цеху... Успех, яркие результаты и стабильность - вот то, что будет влиять на выбор тренеров, вне зависимости от их корней, школы и национальности...
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Рубик Докоян
1534852186
Зашибись позиция. Ты там Лёня давай работай, титулами и славой делись. А провалишься ну так твои проблемы. Такой тренерский цех у нас, сам ведь пристроился в ГД. Лёня сам сам за себя и принял вызов судьбы и поехал в футбольную Европу, начинать с нуля, изучать английский язык. Многого себя лишил в этой жизни. Живёт один, без семьи, полностью посвятив себя профессии в данный период. Удачи ему и успеха, а остальные пусть смотрят и учатся и меньше бла-бла...
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zigbert
1534853950
Только не надо никаких "ответственных миссий"и наставлений за страну.
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df44
1534856075
Да отношение к Газзаеву уже наверное ни кто не изменит,просто балабол
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exreporter
1534857707
Где Алания, Газзаев? )
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OfaZavr
1534865170
его работа будет говорить только за него, не нужно преувеличивать.
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