Газзаев: «В Голландии Слуцкий представляет весь российский тренерский цех. Если он провалится, отношение к нам будет соответствующее»

Известный российский специалист, депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил надежду, что главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий добьется успеха со своим новым клубом.

Россиянин возглавил команду из Арнема перед началом нынешнего сезона. Ранее он с июля по декабрь 2017 года руководил «Халл Сити».

«Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться», – сказал Газзаев.

После двух туров Эредивизие «Витесс» набрал четыре очка и идет на третьем месте в турнирной таблице.