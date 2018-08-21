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    Газзаев: «В Голландии Слуцкий представляет весь российский тренерский цех. Если он провалится, отношение к нам будет соответствующее»

    Известный российский специалист, депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил надежду, что главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий добьется успеха со своим новым клубом.

    Россиянин возглавил команду из Арнема перед началом нынешнего сезона. Ранее он с июля по декабрь 2017 года руководил «Халл Сити».

    «Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться», – сказал Газзаев.

    После двух туров Эредивизие «Витесс» набрал четыре очка и идет на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    21.08.2018 13:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +215

      iuda 26 сентября 2018, 09:42

      Валера, надо тебе объединять чемпионаты Голландии и Украины по привычке. А Лёне посылай гамбургеры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 сентября 2018, 18:54

      бред какой -то )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 18:26

      его работа будет говорить только за него, не нужно преувеличивать.

      5
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 21 августа 2018, 16:52

      сбрей усы! будь как ВВ!

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 августа 2018, 16:21

      Где Алания, Газзаев? )

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 21 августа 2018, 15:54

      Да отношение к Газзаеву уже наверное ни кто не изменит,просто балабол

      6
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      Рейтинг: +13

      саня 73 21 августа 2018, 15:45

      Сомневаюсь ,что кто либо вообще слышал о российских тренерах в европе.О Черчесове в" гранде" европейского футбола Легии давно забыли. Работай Леня бог тебе в помощь.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 15:19

      Только не надо никаких "ответственных миссий"и наставлений за страну.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 августа 2018, 15:15

      Лёня отдувайся за всех!Охренительная позиция!

      3
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 21 августа 2018, 14:53

      К сожалению в последнее время любая "продукция" выпускаемая в нашей стране представляет собой редкостное авно, а потому никакого интереса для зарубежных пользователей не представляет. И Леня - яркий продукт нашего нынешнего "производства"

      2
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