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    Гвардиола – о словах Моуринью: «Я согласен с Жозе, класс нельзя купить»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о втором эпизоде документального фильма о «Сити».

    В этой серии рассказывается о матче на «Олд Траффорд» в декабре 2017 года. Закадровый голос произносит фразу: «Гвардиола против Моуринью. Владение мячом против защиты. Атакующий футбол против «автобуса». Моуринью назвал эту серию неуважительной по отношению к «МЮ».

    «Класс купить нельзя, я согласен с Жозе, мы не можем купить класс.

    Думаю, мы прожили прекрасный сезон, нас снимали камеры, мы делали это для самих себя. Я не согласен с Жозе по поводу неуважения к другим клубам.

    Мы не хотели этого, это просто съемки. Это клуб, который пытается расти, выигрывать трофеи, как и все большие клубы, как и мы пытались. Мы хотели показать болельщикам, что происходит в раздевалке.

    Но это мнение Жозе. Кто-то скажет, что ему нравится этот сериал, кто-то – что ему не нравится. Все просто. Конечно, я согласен с ним, класс нельзя купить», – сказал Гвардиола.

    Моуринью – о «Манчестер Сити»: «Можно купить лучших игроков, но нельзя купить класс»

    Источник: Goal.com

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    20.08.2018 00:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Igreks 20 августа 2018, 10:06

      Гнилой Гвардиола....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 08:31

      Наверное это просто "зависть".

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 08:22

      "Знаете, без меня фильмы не особо продаются. Я должен был быть там", — сказал Моуриньо.

      "Я не смотрел, но знаю пару вещей о сериале. Моя первая реакция – вы можете покупать топ-игроков, но не можете купить класс".

      В полной версии звучит ещё более бредово и самонадеянно. Реально поплыл португалец. И я сейчас не о результатах команды.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 08:12

      Вот МЮ с Жозе и не смог его купить) Как, впрочем, наверное, и ПСЖ.

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