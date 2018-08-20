Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о втором эпизоде документального фильма о «Сити».

В этой серии рассказывается о матче на «Олд Траффорд» в декабре 2017 года. Закадровый голос произносит фразу: «Гвардиола против Моуринью. Владение мячом против защиты. Атакующий футбол против «автобуса». Моуринью назвал эту серию неуважительной по отношению к «МЮ».

«Класс купить нельзя, я согласен с Жозе, мы не можем купить класс.

Думаю, мы прожили прекрасный сезон, нас снимали камеры, мы делали это для самих себя. Я не согласен с Жозе по поводу неуважения к другим клубам.

Мы не хотели этого, это просто съемки. Это клуб, который пытается расти, выигрывать трофеи, как и все большие клубы, как и мы пытались. Мы хотели показать болельщикам, что происходит в раздевалке.

Но это мнение Жозе. Кто-то скажет, что ему нравится этот сериал, кто-то – что ему не нравится. Все просто. Конечно, я согласен с ним, класс нельзя купить», – сказал Гвардиола.

Моуринью – о «Манчестер Сити»: «Можно купить лучших игроков, но нельзя купить класс»