«Сочи» может временно сменить стадион из-за проблем с газоном на «Фиште»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о возможном переезде команды на другой стадион.

«Хорошо, чтобы поле вернули в то состояние, которое было раньше, а то приходилось играть больше верхом. На чемпионате мира был другой газон, и сейчас есть над чем поработать, он находится в неудовлетворительном состоянии.

Мы зашли на стадион только сейчас, проблемы с газоном были до нас и на данный момент усугубились.

Команда гостей была очень недовольна, но все в равных условиях, а руководство постарается в максимально короткие сроки привести его в порядок, чтобы оно было идеальным.

Сейчас надо определиться по времени, сколько это займет. Если понадобится много времени, то придется перебраться на одну-две игры на запасную арену имени Славы Метревели, я просто не знаю, сколько все надо исправлять.

Регион понимает, что есть проблема, им это небезразлично, они уже разрабатывают решение. Нам, конечно, хочется постоянно играть на «Фиште», не задумываясь о качестве поля», – сказал Рубашко.

Напомним, «Фишт» вошел в программу ЧМ-2018 и принял шесть матчей, включая решающий для сборной России против Хорватии на стадии 1/4 финала (2:2, 3:4 по пенальти).

Дмитрий Рубашк



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Дмитрий Рубашк



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/5469915