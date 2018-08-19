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    «Сочи» может временно сменить стадион из-за проблем с газоном на «Фиште»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о возможном переезде команды на другой стадион.

    «Хорошо, чтобы поле вернули в то состояние, которое было раньше, а то приходилось играть больше верхом. На чемпионате мира был другой газон, и сейчас есть над чем поработать, он находится в неудовлетворительном состоянии.

    Мы зашли на стадион только сейчас, проблемы с газоном были до нас и на данный момент усугубились.

    Команда гостей была очень недовольна, но все в равных условиях, а руководство постарается в максимально короткие сроки привести его в порядок, чтобы оно было идеальным.

    Сейчас надо определиться по времени, сколько это займет. Если понадобится много времени, то придется перебраться на одну-две игры на запасную арену имени Славы Метревели, я просто не знаю, сколько все надо исправлять.

    Регион понимает, что есть проблема, им это небезразлично, они уже разрабатывают решение. Нам, конечно, хочется постоянно играть на «Фиште», не задумываясь о качестве поля», – сказал Рубашко.

    Напомним, «Фишт» вошел в программу ЧМ-2018 и принял шесть матчей, включая решающий для сборной России против Хорватии на стадии 1/4 финала (2:2, 3:4 по пенальти).

    Дмитрий Рубашк

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/5469915
    Дмитрий Рубашк

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/5469915

    Источник: ТАСС

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    19.08.2018 13:54
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 20:29

      Видимо арену готовили на 6 матчей.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 18:38

      ну так неудивительно. после ЧМ многое превратилось из кареты в тыкву)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 14:10

      На ЧМ в Сочи провели 6 игр и газон уже никакой на "Фиште" ?...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Рубик Докоян 19 августа 2018, 15:45

      С Китая привезли видать шестиразовый,опять мать их на футболе сэкономили...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > KOLBIS 19 августа 2018, 15:50

      ))) У нас умеют бабки на всём сделать ушлые ребята.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Рубик Докоян 19 августа 2018, 16:04

      ))) И сделать и отстирать...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > KOLBIS 19 августа 2018, 16:10

      Сколько уже "прачечных" Набиуллина закрыла, но у нас конторы "Рога и копыта" всюду. А по стадионам "Баклан-Арена" показала пример как можно миллиарды рублей тырить безнаказанно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Рубик Докоян 19 августа 2018, 21:04

      Просроченный был...)))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ЖОРРО 19 августа 2018, 21:07

      Кто на новый газон теперь будет раскошеливаться. Город Ротенберга попросит ?

      2
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