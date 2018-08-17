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    Малафеев: «Зенит» всегда и везде играет на победу. Лига Европы – достаточно значимое соревнование»

    Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал игру с минским «Динамо» в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги Европы захватывающей и драматичной.

    «Все видели, что матч получился драматичным, интересным, захватывающим, с большим количеством моментов, доминированием «Зенита» на поле. Такой счет – это редкость, но все мячи, которые должны были залетать, были забиты.

    Ребята играли на морально-волевых, как и минское «Динамо», но нам нужно было прикладывать больше усилий, есть определенные нюансы, но без них в футболе никуда. Хочется поздравить болельщиков, руководство, команду, тренеров.

    Первый матч был провальным, но выводы сделаны, команда двигается вперед. После таких побед раньше «Зенит» набирал хороший ход, двигался с хорошим настроением и с победами. Надеемся, что традиция продолжится, это только начало пути.

    Что касается турнира, «Зенит» всегда и везде играет на победу, не важно, какой это турнир, а Лига Европы – достаточно значимое соревнование», – считает Малафеев.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: ТАСС

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    17.08.2018 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 17 августа 2018, 13:20

      Слава, не приписывай игру в Минске к игре на победу. Это здешь и грязные инсинуации.

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