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    Рамос: «Клопп обвиняет меня во всех грехах, чтобы оправдать поражение в финале ЛЧ»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на критику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который обвинил футболиста в сознательном нанесении травмы форварду Мохамеду Салаху и вратарю Лорису Кариусу в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

    «Я уже говорил по этому поводу. Я не собирался травмировать соперника сознательно. И сейчас не хочу заострять внимание на этом.

    Клопп обвиняет меня во всех грехах, чтобы оправдать поражение в финале. Но это же не первое его поражение в финале.

    Когда игроки выбирали лучшего тренера, я отдал свой голос за него, чтобы Клопп мог расслабиться», – заявил Рамос.

    В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.

    Источник: Goal.com

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    15.08.2018 09:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 15 августа 2018, 13:32

      До травмы Салаха "Реал" едва отбивался. Травма на удивление вовремя для мадридцев случилась. Прям можно Рамоса подозревать в сознательных действиях против Салаха)))) Конечно,он игрок не грубый,просто само на ум приходит-"а ,вдруг,он специально Салаха травмировал"?)))

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 15 августа 2018, 12:56

      Конечно Рамос злодей, но Клопп проиграл тактически! Ему никто не мешал перестроить игру. А Карриус по моему психологически поплыл еще перед игрой!

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 августа 2018, 11:55

      Клопп никогда не расслабляется, он только напрягается.

      1
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 15 августа 2018, 11:29

      Да все видели что до удаления реал поплыл, Рамос поступил по свинский и теперь говорит что он не при чем. Одним словом костолом

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 августа 2018, 11:21

      Бред обвинять Рамоса , там фола не было , обычная обоюдная борьба была ! Кариусу больше вопросов

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 15 августа 2018, 10:43

      А как будто ты случайно вывел из строя самого опасного игрока из команды соперника
      Ни только Клопп на тебя всех собак сваливает
      Было бы интересно посмотреть как бы вы с Ливером справились, будь Фараон на поле...
      А так, ты знал козлина, что надо сделать, что бы команда поплыла!

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 августа 2018, 10:09

      Я здесь на стороне Рамоса - нарушение было вполне рядовое (если оно вообще было, т.к. борьба была обоюдная). Так мог сделать кто угодно из любого клуба. Серхио умеет сыграть грязно и подло, но в данном случае - это просто массовая истерия, потому что у Рамоса плохая репутация (заслуженно) и Реал уже всем глаза мозолит, как это совсем недавно было с Барселоной.
      Ливерпуль проиграл потому что:
      а) Клопп всю игру выстроил вокруг Салаха. Рано или поздно команде пришлось бы играть без него. Не повезло, что именно в финале, но такова жизнь. Нельзя так сильно уповать на одного конкретного игрока, с учётом того, какой мощный состав у красных. Салах покинул поле и вся команда просела капитально. Нельзя же так.
      б) Кариус. Тут без комментариев.

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