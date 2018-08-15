Рамос: «Клопп обвиняет меня во всех грехах, чтобы оправдать поражение в финале ЛЧ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на критику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который обвинил футболиста в сознательном нанесении травмы форварду Мохамеду Салаху и вратарю Лорису Кариусу в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«Я уже говорил по этому поводу. Я не собирался травмировать соперника сознательно. И сейчас не хочу заострять внимание на этом.

Клопп обвиняет меня во всех грехах, чтобы оправдать поражение в финале. Но это же не первое его поражение в финале.

Когда игроки выбирали лучшего тренера, я отдал свой голос за него, чтобы Клопп мог расслабиться», – заявил Рамос.

В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.