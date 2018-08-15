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  • Рамос: «Клопп обвиняет меня во всех грехах, чтобы оправдать поражение в финале ЛЧ»

Рамос: «Клопп обвиняет меня во всех грехах, чтобы оправдать поражение в финале ЛЧ»

15 августа 2018, 09:56
7

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на критику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который обвинил футболиста в сознательном нанесении травмы форварду Мохамеду Салаху и вратарю Лорису Кариусу в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«Я уже говорил по этому поводу. Я не собирался травмировать соперника сознательно. И сейчас не хочу заострять внимание на этом.

Клопп обвиняет меня во всех грехах, чтобы оправдать поражение в финале. Но это же не первое его поражение в финале.

Когда игроки выбирали лучшего тренера, я отдал свой голос за него, чтобы Клопп мог расслабиться», – заявил Рамос.

В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Рамос Серхио Клопп Юрген
Комментарии (7)
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Cules2013
1534316940
Я здесь на стороне Рамоса - нарушение было вполне рядовое (если оно вообще было, т.к. борьба была обоюдная). Так мог сделать кто угодно из любого клуба. Серхио умеет сыграть грязно и подло, но в данном случае - это просто массовая истерия, потому что у Рамоса плохая репутация (заслуженно) и Реал уже всем глаза мозолит, как это совсем недавно было с Барселоной. Ливерпуль проиграл потому что: а) Клопп всю игру выстроил вокруг Салаха. Рано или поздно команде пришлось бы играть без него. Не повезло, что именно в финале, но такова жизнь. Нельзя так сильно уповать на одного конкретного игрока, с учётом того, какой мощный состав у красных. Салах покинул поле и вся команда просела капитально. Нельзя же так. б) Кариус. Тут без комментариев.
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ВикторВВ
1534318986
А как будто ты случайно вывел из строя самого опасного игрока из команды соперника Ни только Клопп на тебя всех собак сваливает Было бы интересно посмотреть как бы вы с Ливером справились, будь Фараон на поле... А так, ты знал козлина, что надо сделать, что бы команда поплыла!
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Derzkiy1
1534321277
Бред обвинять Рамоса , там фола не было , обычная обоюдная борьба была ! Кариусу больше вопросов
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Tolegeniskakov
1534321744
Да все видели что до удаления реал поплыл, Рамос поступил по свинский и теперь говорит что он не при чем. Одним словом костолом
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Бухбух
1534323316
Клопп никогда не расслабляется, он только напрягается.
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Fin035
1534326985
Конечно Рамос злодей, но Клопп проиграл тактически! Ему никто не мешал перестроить игру. А Карриус по моему психологически поплыл еще перед игрой!
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Nimnul
1534329140
До травмы Салаха "Реал" едва отбивался. Травма на удивление вовремя для мадридцев случилась. Прям можно Рамоса подозревать в сознательных действиях против Салаха)))) Конечно,он игрок не грубый,просто само на ум приходит-"а ,вдруг,он специально Салаха травмировал"?)))
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