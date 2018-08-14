Форвард женской команды «Валенсии» Карпова пожелала Черышеву удачи в клубе

Давненько о ней не слышал. Как там у неё дела?)
Российская нападающая женской команды «Валенсии» Надежда Карпова поприветствовала перешедшего из «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева.
Сегодня «Валенсия» арендовала 27-летнего футболиста сборной России до конца сезона-2018/19.
«Привет, Денис! Добро пожаловать в Валенсию. Желаю тебе отличного сезона. Встретимся на базе. Вперед, «Валенсия!» – сказала Карпова.
Черышев уже защищал цвета «Валенсии» на правах аренды с февраля по май 2016 года, забив три гола в восьми матчах.
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— Сборная России (@TeamRussia) 14 августа 2018 г.