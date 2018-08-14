Форвард женской команды «Валенсии» Карпова пожелала Черышеву удачи в клубе

Российская нападающая женской команды «Валенсии» Надежда Карпова поприветствовала перешедшего из «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева.

Сегодня «Валенсия» арендовала 27-летнего футболиста сборной России до конца сезона-2018/19.

«Привет, Денис! Добро пожаловать в Валенсию. Желаю тебе отличного сезона. Встретимся на базе. Вперед, «Валенсия!» – сказала Карпова.

Черышев уже защищал цвета «Валенсии» на правах аренды с февраля по май 2016 года, забив три гола в восьми матчах.