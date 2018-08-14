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    Форвард женской команды «Валенсии» Карпова пожелала Черышеву удачи в клубе

    Российская нападающая женской команды «Валенсии» Надежда Карпова поприветствовала перешедшего из «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева.

    Сегодня «Валенсия» арендовала 27-летнего футболиста сборной России до конца сезона-2018/19.

    «Привет, Денис! Добро пожаловать в Валенсию. Желаю тебе отличного сезона. Встретимся на базе. Вперед, «Валенсия!» – сказала Карпова.

    Черышев уже защищал цвета «Валенсии» на правах аренды с февраля по май 2016 года, забив три гола в восьми матчах.

    Источник: РФС

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    14.08.2018 17:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 19:27

      Давненько о ней не слышал. Как там у неё дела?)

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 14 августа 2018, 18:35

      Какая красивая девушка. И голос приятный.

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