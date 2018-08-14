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Кейта: «С самого детства мечтал играть за «Интер»

14 августа 2018, 10:16
4

Новичок «Интера» нападающий Бальде Кейта, который перешел из «Монако», заявил, что счастлив оказаться в итальянском клубе.

«Я очень счастлив быть здесь. Готов отдавать всего себя чтобы сделать фанатов счастливыми. Я вернулся в Италию с огромным желанием играть за великий клуб.

У меня уже есть опыт игры в Серии А, поэтому я особенно хочу проявить себя. С самого детства я мечтал играть за «Интер».

Мне всегда нравились фанаты этой команды, они всегда добрые и вежливые, и я хочу делать их счастливыми каждое воскресенье», – сказал Кейта.

Ранее сообщалось, что миланский клуб заплатит за аренду сенегальца 6 миллионов евро. Сумма выкупа – 42 миллиона.

В прошлом сезоне Кейта провел в чемпионате Франции 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Трансферы Интер Кейта Бальде
Комментарии (4)
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Cules2013
1534231584
Ага, особенно в тот момент, когда играл за дубль Барсы, всей душой хотел в Интер)
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ВикторВВ
1534232434
Перешёл бы в другой клуб, заголовок был бы у этой статьи такой же, только название клуба поменялось бы!))
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OfaZavr
1534235589
так и думал что он за Интер с детства))
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zigbert
1534321364
Детская мечта осуществилась.
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