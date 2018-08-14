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    Кейта: «С самого детства мечтал играть за «Интер»

    Новичок «Интера» нападающий Бальде Кейта, который перешел из «Монако», заявил, что счастлив оказаться в итальянском клубе.

    «Я очень счастлив быть здесь. Готов отдавать всего себя чтобы сделать фанатов счастливыми. Я вернулся в Италию с огромным желанием играть за великий клуб.

    У меня уже есть опыт игры в Серии А, поэтому я особенно хочу проявить себя. С самого детства я мечтал играть за «Интер».

    Мне всегда нравились фанаты этой команды, они всегда добрые и вежливые, и я хочу делать их счастливыми каждое воскресенье», – сказал Кейта.

    Ранее сообщалось, что миланский клуб заплатит за аренду сенегальца 6 миллионов евро. Сумма выкупа – 42 миллиона.

    В прошлом сезоне Кейта провел в чемпионате Франции 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    14.08.2018 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:22

      Детская мечта осуществилась.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 11:33

      так и думал что он за Интер с детства))

      3
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 14 августа 2018, 10:40

      Перешёл бы в другой клуб, заголовок был бы у этой статьи такой же, только название клуба поменялось бы!))

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 10:26

      Ага, особенно в тот момент, когда играл за дубль Барсы, всей душой хотел в Интер)

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