Кейта: «С самого детства мечтал играть за «Интер»

Новичок «Интера» нападающий Бальде Кейта, который перешел из «Монако», заявил, что счастлив оказаться в итальянском клубе.

«Я очень счастлив быть здесь. Готов отдавать всего себя чтобы сделать фанатов счастливыми. Я вернулся в Италию с огромным желанием играть за великий клуб.

У меня уже есть опыт игры в Серии А, поэтому я особенно хочу проявить себя. С самого детства я мечтал играть за «Интер».

Мне всегда нравились фанаты этой команды, они всегда добрые и вежливые, и я хочу делать их счастливыми каждое воскресенье», – сказал Кейта.

Ранее сообщалось, что миланский клуб заплатит за аренду сенегальца 6 миллионов евро. Сумма выкупа – 42 миллиона.

В прошлом сезоне Кейта провел в чемпионате Франции 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.