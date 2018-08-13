Бердыев: «Со временем «Зенит» будет командой топ-уровня»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил игру «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ (0:1).

«Думаю, пропущенный мяч – следствие потери концентрации. Этим и отличаются команды топ-уровня, использующие минимальные возможности. Считаю, со временем «Зенит» таковой будет. В том эпизоде они достаточно хорошо сыграли.

Ну а в целом от игры своей команды есть удовлетворение, но нам немного не хватает замен, которые могли бы усилить игру. Сразу две травмы немного выбили из колеи, и молодежь, которая вышла, пока еще не соответствует уровню. Но что есть, то есть», – сказал Бердыев.

Бердыев: «Рубин» привез гол себе сам»