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    Бердыев: «Со временем «Зенит» будет командой топ-уровня»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил игру «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ (0:1).

    «Думаю, пропущенный мяч – следствие потери концентрации. Этим и отличаются команды топ-уровня, использующие минимальные возможности. Считаю, со временем «Зенит» таковой будет. В том эпизоде они достаточно хорошо сыграли.

    Ну а в целом от игры своей команды есть удовлетворение, но нам немного не хватает замен, которые могли бы усилить игру. Сразу две травмы немного выбили из колеи, и молодежь, которая вышла, пока еще не соответствует уровню. Но что есть, то есть», – сказал Бердыев.

    Бердыев: «Рубин» привез гол себе сам»

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2018 23:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +616

      smersh45 14 августа 2018, 15:27

      правильные слова

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 14 августа 2018, 09:25

      Правильно все сказал, хороший тренер строит хорошую команду минимум два сезона. Так как на первый сбор ему достаётся багаж предыдущего тренера и только на след предсезонку он может набрать себе сам команду. Надо дать время тренерам, и не требовать сиюминутного результата. Так не бывает.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 августа 2018, 08:57

      «Со временем «Зенит» будет командой топ-уровня» - да у Зени для этого есть все!.....а что же будет с Рубином?!

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > a-rakhmatov 14 августа 2018, 14:21

      у Зени для этого нет Лаксальта))) блин, если брать за топ-уровень сегодняшний клуб Челси то м-да.... приближаемся по уровню, так сказать...точнее они к нам

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 14 августа 2018, 07:58

      Проиграли сами себе называется.. Не хватает на скамейке у нас игроков, читаю запасных и кто из них может усилить игру? Очень рад, что хоть Азмун в строю.. Могилевец прибавляет с каждым матчем..

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 14 августа 2018, 03:38

      Каким б ля временем

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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 августа 2018, 01:44

      Реалии всего российского футбола таковы, что пока идёт отмывка, распилы и прочие аферы с баблом, топ клуба нам в стране не видать.

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      Рейтинг: +11821

      igo123 14 августа 2018, 01:10

      ждем

      0
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 14 августа 2018, 00:03

      Очень жаль, что Рубин проиграл.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 14 августа 2018, 00:02

      Шо та сумнения имею...)))

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2018, 23:41

      вроде Бикеич и похвалил Семака, но авансом, типо еще работы не початый край.

      6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > BAIv 14 августа 2018, 05:51

      Да.скорее авансом...

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