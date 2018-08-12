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    Гвардиола: «Манчестер Сити» дал мне потрясающую команду. Я не могу жаловаться»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

    «Был ли этот матч идеальным? Да. У нас много игроков, которые еще не находятся в оптимальном состоянии, но мы вместе уже два сезона и знаем, что нужно делать. Мы хорошо сыграли в целом и с каждым днем будем становиться все лучше и лучше.

    Для меня честь возглавлять «Манчестер Сити». Мы всегда стараемся выложиться на максимум, «Сити» дал мне потрясающую команду. Я не могу жаловаться», – сказал Гвардиола.

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    Источник: BBC

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    12.08.2018 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 августа 2018, 22:21

      Чую скоро начнешь, на вратаря и защитов...

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