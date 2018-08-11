Ловрен: «Куда я уйду из «Ливерпуля»? Это один из самых больших клубов в мире, и я слишком счастлив здесь»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен заявил, что не собирается покидать клуб.

«Куда я уйду из «Ливерпуля»? Это один из самых больших клубов в мире, и я слишком счастлив здесь, чтобы уходить.

У нас есть команда, которая может побороться за титул. Мы имеем опыт прошлого сезона, все ключевые игроки остались в команде, и мы можем быть лучше, чем в минувшем чемпионате.

В финале Лиги чемпионов нам не хватало опыта, и это была единственная причина, по которой победил «Реал». Плюс, конечно, удача, которая им сопутствовала, и которая является частью футбола: сначала «Реалу» повезло с травмой Салаха, а затем с забитыми голами.

АПЛ? В прошлом сезоне «Манчестер Сити» обеспечил себе отрыв в начале кампании, и на этот раз мы должны избежать потери очков на ранней стадии турнира», – сказал Ловрен.