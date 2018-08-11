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    Ловрен: «Куда я уйду из «Ливерпуля»? Это один из самых больших клубов в мире, и я слишком счастлив здесь»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен заявил, что не собирается покидать клуб.

    «Куда я уйду из «Ливерпуля»? Это один из самых больших клубов в мире, и я слишком счастлив здесь, чтобы уходить.

    У нас есть команда, которая может побороться за титул. Мы имеем опыт прошлого сезона, все ключевые игроки остались в команде, и мы можем быть лучше, чем в минувшем чемпионате.

    В финале Лиги чемпионов нам не хватало опыта, и это была единственная причина, по которой победил «Реал». Плюс, конечно, удача, которая им сопутствовала, и которая является частью футбола: сначала «Реалу» повезло с травмой Салаха, а затем с забитыми голами.

    АПЛ? В прошлом сезоне «Манчестер Сити» обеспечил себе отрыв в начале кампании, и на этот раз мы должны избежать потери очков на ранней стадии турнира», – сказал Ловрен.

    Источник: Tribalfootball

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    11.08.2018 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 11 августа 2018, 19:34

      "Куда я уйду, кому я нужен?"

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