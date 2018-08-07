«Лестер» не намерен отпускать Магуайра в «Манчестер Юнайтед» и готов удвоить игроку зарплату

Владельцы «Лестера» намерены сохранить защитника Гарри Магуайра.

Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предложили «Лестеру» 75 миллионов фунтов стерлингов, но получили отказ.

«Лестер» отказывается вести дальнейшие переговоры по англичанину и готов удвоить ему зарплату до 100 000 фунтов в неделю, чтобы удержать игрока в клубе.

Ранее сообщалось, что «Лестер» требует за Магуйара от «Манчестер Юнайтед» 94 миллиона фунтов (105 миллионов евро).