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    AS: «Интер» предложил Модричу четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов в год

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб. Игроком интересуется «Интер».

    Итальянцы предлагают хорвату четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Текущее соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 2020 года, по нему Модрич получает 6,5 миллионов евро в год.

    Футболист готов обсудить свое будущее с руководством мадридского клуба и с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

    «Интер» предлагает Модричу контракт, по истечении которого хорват сможет перейти в «Цзянсу Сунин»

    Источник: AS

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    07.08.2018 01:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 15:11

      Реал попытается его удержать, подняв зарплату.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 августа 2018, 11:07

      Итальянцы решили весь Реал разобрать. Пересу нужно что-то придумывать, либо уступать свое место другому.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 07:26

      По президенту "Реала" Пересу звонит колокол... Похоже его методы работы способствуют тому, что начался массовый исход лидеров команды. Надеюсь, что когда-нибудь там будет рулить Рауль.

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 августа 2018, 05:14

      Реал не может предложить достойные условия - все бегут.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 августа 2018, 05:01

      что мало дают ему

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 августа 2018, 01:30

      в реале всего 6.5 получает? жесть... поднимите до 12 лямов минимум

      0
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