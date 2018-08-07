AS: «Интер» предложил Модричу четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов в год

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб. Игроком интересуется «Интер».

Итальянцы предлагают хорвату четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Текущее соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 2020 года, по нему Модрич получает 6,5 миллионов евро в год.

Футболист готов обсудить свое будущее с руководством мадридского клуба и с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

«Интер» предлагает Модричу контракт, по истечении которого хорват сможет перейти в «Цзянсу Сунин»