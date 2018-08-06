Волейболистка Гамова: «Симуляции – часть игры. Неймар за это и нравится зрителям»

Вообще симуляция в пост советский период специально обучалась в спорте, что в футболе, что в волейболе, что в других видах. Это мировой факт и сотни миллионов тратились на это. В волейбол вообще где касание блока без изменения направления мяча практически могут увидеть только уникальные судьи с большим опытом, , ни кто не признается, будут симулировать аут. Затяжка времени специально тренируется как спазм мышц и т.д. В футболе, падения репетировали месяцами, годами что при малейшем движении ноги , человек даже без касания кубарем падал, и только просмотри начали все портить и сводить все усилия тренировок в этой дисциплине к минимуму. )))))
Известная российская волейболистка Екатерина Гамова поделилась впечатлениями от чемпионата мира-2018 и заявила, что симуляции в спорте – это нормальное явление.
– Какое в целом впечатление оставил чемпионат мира?
– Положительное, как всегда. Если наша страна берется проведить какие-то крупные соревнования, это всегда будет «вау!» Также как было с Олимпийскими играми в Сочи, с Универсиадой в Казани.
– Вы сказали про симуляции. Как вы к этому относитесь?
– Это часть игры. Вы знаете, что в волейболе происходит то же самое. Ну, сейчас это стало сложнее, потому что появились видеоповторы. Но ты будешь стоять до конца и говорить, что ошибки не было, и даже если есть повтор, скажешь, что это камера неправильно показывает.
– У вас такое было?
– Конечно. Главное – сохранять лицо при этом.
– То есть вы не осуждаете Неймара?
– Неймар за это и нравится зрителям. Почему нет?