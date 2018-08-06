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  • Волейболистка Гамова: «Симуляции – часть игры. Неймар за это и нравится зрителям»

Волейболистка Гамова: «Симуляции – часть игры. Неймар за это и нравится зрителям»

6 августа 2018, 13:59
16

Известная российская волейболистка Екатерина Гамова поделилась впечатлениями от чемпионата мира-2018 и заявила, что симуляции в спорте – это нормальное явление.

– Какое в целом впечатление оставил чемпионат мира?

– Положительное, как всегда. Если наша страна берется проведить какие-то крупные соревнования, это всегда будет «вау!» Также как было с Олимпийскими играми в Сочи, с Универсиадой в Казани.

– Вы сказали про симуляции. Как вы к этому относитесь?

– Это часть игры. Вы знаете, что в волейболе происходит то же самое. Ну, сейчас это стало сложнее, потому что появились видеоповторы. Но ты будешь стоять до конца и говорить, что ошибки не было, и даже если есть повтор, скажешь, что это камера неправильно показывает.

– У вас такое было?

– Конечно. Главное – сохранять лицо при этом.

– То есть вы не осуждаете Неймара?

– Неймар за это и нравится зрителям. Почему нет?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Бразилия ПСЖ Неймар
Комментарии (16)
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Yev
1533553631
Что-то Гамова раздухарилась. По мне: симуляция часть подлости, а не игры. И Неймар как раз из-за этого раздражает.
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SoupMan
1533554503
она что стала футбольным экспертом???
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FanatSerj
1533554797
Что за "балет" Гамова? Это как раз не те свойства за которые может нравиться футболист.
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Retiremen_VMF
1533554999
Катя, уважаемая спортсменка, прекрасный человек. Не понимаю, зачем она говорит. Как что то скажет, так хоть стой хоть падай. Такое впечатление, что она ЗМС по боксу....
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southerner
1533556277
Лучше молчать и казаться глупым, чем заговорить и развеять все сомнения.
Ответить
Vladarg
1533565371
За последнее время у Неймара поклонников явно поубавилось.футбольный аспект отошёл на второй план при упоминании его имени.
Ответить
OfaZavr
1533570695
не нужно оправдывать симуляции, они никого не красят а наоборот портят мнения о игроке. и Неймар тому доказательство.
Ответить
Полная Канистра
1533572300
симуляции это большой МИНУС для спортсмена
Ответить
zigbert
1533632828
Симуляция наказуема. И Неймар об этом в будущем будет жалеть.
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maratagliulin
1533710166
Когда уже о футболе будут говорить фигуристки или керлингистки?
Ответить
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