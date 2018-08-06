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    Волейболистка Гамова: «Симуляции – часть игры. Неймар за это и нравится зрителям»

    Известная российская волейболистка Екатерина Гамова поделилась впечатлениями от чемпионата мира-2018 и заявила, что симуляции в спорте – это нормальное явление.

    – Какое в целом впечатление оставил чемпионат мира?

    – Положительное, как всегда. Если наша страна берется проведить какие-то крупные соревнования, это всегда будет «вау!» Также как было с Олимпийскими играми в Сочи, с Универсиадой в Казани.

    – Вы сказали про симуляции. Как вы к этому относитесь?

    – Это часть игры. Вы знаете, что в волейболе происходит то же самое. Ну, сейчас это стало сложнее, потому что появились видеоповторы. Но ты будешь стоять до конца и говорить, что ошибки не было, и даже если есть повтор, скажешь, что это камера неправильно показывает.

    – У вас такое было?

    – Конечно. Главное – сохранять лицо при этом.

    – То есть вы не осуждаете Неймара?

    – Неймар за это и нравится зрителям. Почему нет?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2018 13:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +309

      Ден71 8 августа 2018, 16:21

      Вообще симуляция в пост советский период специально обучалась в спорте, что в футболе, что в волейболе, что в других видах. Это мировой факт и сотни миллионов тратились на это. В волейбол вообще где касание блока без изменения направления мяча практически могут увидеть только уникальные судьи с большим опытом, , ни кто не признается, будут симулировать аут. Затяжка времени специально тренируется как спазм мышц и т.д. В футболе, падения репетировали месяцами, годами что при малейшем движении ноги , человек даже без касания кубарем падал, и только просмотри начали все портить и сводить все усилия тренировок в этой дисциплине к минимуму. )))))

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 8 августа 2018, 09:36

      Когда уже о футболе будут говорить фигуристки или керлингистки?

      -1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 12:07

      Симуляция наказуема. И Неймар об этом в будущем будет жалеть.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 августа 2018, 19:18

      симуляции это большой МИНУС для спортсмена

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 18:51

      не нужно оправдывать симуляции, они никого не красят а наоборот портят мнения о игроке. и Неймар тому доказательство.

      5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 августа 2018, 17:22

      За последнее время у Неймара поклонников явно поубавилось.футбольный аспект отошёл на второй план при упоминании его имени.

      6
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      Рейтинг: +62

      bol161r 6 августа 2018, 15:25

      Кажется Гамова начинает заговариваться, с каких это пор манипуляции стали нравиться болельщикам. Наоборот импонируют игроки, не страдающие "болезнью" Неймара, а клоунов всегда освистывали с трибун.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2018, 15:17

      Что за бред

      1
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      Рейтинг: +78

      southerner 6 августа 2018, 14:51

      Лучше молчать и казаться глупым, чем заговорить и развеять все сомнения.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 6 августа 2018, 14:29

      Катя, уважаемая спортсменка, прекрасный человек. Не понимаю, зачем она говорит. Как что то скажет, так хоть стой хоть падай. Такое впечатление, что она ЗМС по боксу....

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