Волейболистка Гамова: «Симуляции – часть игры. Неймар за это и нравится зрителям»

Известная российская волейболистка Екатерина Гамова поделилась впечатлениями от чемпионата мира-2018 и заявила, что симуляции в спорте – это нормальное явление.

– Какое в целом впечатление оставил чемпионат мира?

– Положительное, как всегда. Если наша страна берется проведить какие-то крупные соревнования, это всегда будет «вау!» Также как было с Олимпийскими играми в Сочи, с Универсиадой в Казани.

– Вы сказали про симуляции. Как вы к этому относитесь?

– Это часть игры. Вы знаете, что в волейболе происходит то же самое. Ну, сейчас это стало сложнее, потому что появились видеоповторы. Но ты будешь стоять до конца и говорить, что ошибки не было, и даже если есть повтор, скажешь, что это камера неправильно показывает.

– У вас такое было?

– Конечно. Главное – сохранять лицо при этом.

– То есть вы не осуждаете Неймара?

– Неймар за это и нравится зрителям. Почему нет?