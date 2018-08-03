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  • В Польше судья спас игрока, у которого остановилось дыхание во время матча

В Польше судья спас игрока, у которого остановилось дыхание во время матча

3 августа 2018, 08:06
5

Судья, обслуживавший матч третьего дивизиона Польши между командами «Олимпия Эльблонг» и «Бленкитни Старгард», проявил свою медицинскую подготовку.

В ходе встречи игрок гостевой команды Михал Цувиньски после столкновения с соперником упал грудью на мяч, после чего стал задыхаться. Позже стало известно, что у него произошла остановка дыхания. Цувиньски страдает от подобных приступов из-за полученной ранее травмы грудной стенки.

Главный судья матча Марцин Лиана вовремя сориентировался и пришел на помощь пострадавшему. Спустя несколько секунд Цувиньски был готов продолжить матч.

Игра завершилась победой «Бленкитни Старгард» со счетом 1:0.

Источник: YouTube
Европа
Комментарии (5)
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Project Бабангида
1533274242
оказывается судья не всегда пи....рас
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KOLBIS
1533275808
Респект и уважуха судье...
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Olanare99
1533280407
Судья лучший
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OfaZavr
1533285239
судьи оказывается не только портачить умеют но еще и помогать. респект судье за добрый поступок!
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zigbert
1533306244
Благородный поступок.
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