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    В Польше судья спас игрока, у которого остановилось дыхание во время матча

    Судья, обслуживавший матч третьего дивизиона Польши между командами «Олимпия Эльблонг» и «Бленкитни Старгард», проявил свою медицинскую подготовку.

    В ходе встречи игрок гостевой команды Михал Цувиньски после столкновения с соперником упал грудью на мяч, после чего стал задыхаться. Позже стало известно, что у него произошла остановка дыхания. Цувиньски страдает от подобных приступов из-за полученной ранее травмы грудной стенки.

    Главный судья матча Марцин Лиана вовремя сориентировался и пришел на помощь пострадавшему. Спустя несколько секунд Цувиньски был готов продолжить матч.

    Игра завершилась победой «Бленкитни Старгард» со счетом 1:0.

    Источник: YouTube

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    03.08.2018 08:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 17:24

      Благородный поступок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:33

      судьи оказывается не только портачить умеют но еще и помогать. респект судье за добрый поступок!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33005

      Olanare99 3 августа 2018, 10:13

      Судья лучший

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 августа 2018, 08:56

      Респект и уважуха судье...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 августа 2018, 08:30

      оказывается судья не всегда пи....рас

      12
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