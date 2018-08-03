В Польше судья спас игрока, у которого остановилось дыхание во время матча

Судья, обслуживавший матч третьего дивизиона Польши между командами «Олимпия Эльблонг» и «Бленкитни Старгард», проявил свою медицинскую подготовку.

В ходе встречи игрок гостевой команды Михал Цувиньски после столкновения с соперником упал грудью на мяч, после чего стал задыхаться. Позже стало известно, что у него произошла остановка дыхания. Цувиньски страдает от подобных приступов из-за полученной ранее травмы грудной стенки.

Главный судья матча Марцин Лиана вовремя сориентировался и пришел на помощь пострадавшему. Спустя несколько секунд Цувиньски был готов продолжить матч.

Игра завершилась победой «Бленкитни Старгард» со счетом 1:0.