Завтра Месси приступит к тренировкам в составе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси завтра вернется в расположение клуба после отпуска, связанного с участием футболиста в чемпионате мира-2018.

Одновременно с аргентинцем вернутся к тренировкам представители сборной Испании Жерар Пике, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Все они сначала пройдут обычные тесты для начала сезона, а затем присоединятся к тренировочному процессу.

«Барса» все еще ждет возвращения Йерри Мины, Луиса Суареса, Томаса Вермалена и финалистов чемпионатов мира Ракитича, Дембеле и Умтити.