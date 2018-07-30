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  • Фернандес: «Уже третий матч я играю по 120 минут, но физически чувствую себя хорошо»

Фернандес: «Уже третий матч я играю по 120 минут, но физически чувствую себя хорошо»

30 июля 2018, 08:43
10

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что третий матч подряд он играет по 120 минут. Два матча были сыграны на чемпионате мира-2018 в составе сборной России и еще один – за Суперкубок России против «Локомотива» (1:0).

«Хочу всех поздравить. Команда боролась, сражалась, чтобы одержать победу. И мы ее заслужили, достойно победили. Хочу поздравить всех ребят. Молодцы!

И особенно хочу отметить поддержку наших болельщиков. Без них эта победа была бы невозможна. Сегодня они нам очень помогли.

Уже третий матч я играю по 120 минут. Конечно, у меня была небольшая пауза. Я слетал в Бразилию на 10 дней. Хотя и там я тренировался. Я сегодня очень хорошо себя чувствовал физически. Могу сказать, что этот матч мне удался.

Ребята сражались, боролись до конца. Конечно, нам не хочется уходить в дополнительное время, но раз уж так случилось, то мы боролись до конца. Забили в конце и заслуженно победили», – сказал Фернандес.

В Премьер-лиге ЦСКА стартует во вторник, 31 июля, в Самаре против местных «Крыльев Советов». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1532929767
С функционалом у Марио нет проблем как и к своим профессиональным обязанностям, молодец. Достоин, чтобы играть в любом приличном европейском клубе и оценён по мастерству и достоинству.
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KOLBIS
1532936459
Фернандатор...
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BRO_football
1532939572
А вот и вопрос к тренерам ЦСКА по физической подготовке. Почему Фернандес играет уже третий матч по 120 минут и при этом чувствует себя хорошо, а Дзагоев с заметной регулярностью получает травмы и не может отыграть даже целый тайм?
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