Фернандес: «Уже третий матч я играю по 120 минут, но физически чувствую себя хорошо»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что третий матч подряд он играет по 120 минут. Два матча были сыграны на чемпионате мира-2018 в составе сборной России и еще один – за Суперкубок России против «Локомотива» (1:0).

«Хочу всех поздравить. Команда боролась, сражалась, чтобы одержать победу. И мы ее заслужили, достойно победили. Хочу поздравить всех ребят. Молодцы!

И особенно хочу отметить поддержку наших болельщиков. Без них эта победа была бы невозможна. Сегодня они нам очень помогли.

Уже третий матч я играю по 120 минут. Конечно, у меня была небольшая пауза. Я слетал в Бразилию на 10 дней. Хотя и там я тренировался. Я сегодня очень хорошо себя чувствовал физически. Могу сказать, что этот матч мне удался.

Ребята сражались, боролись до конца. Конечно, нам не хочется уходить в дополнительное время, но раз уж так случилось, то мы боролись до конца. Забили в конце и заслуженно победили», – сказал Фернандес.

В Премьер-лиге ЦСКА стартует во вторник, 31 июля, в Самаре против местных «Крыльев Советов». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.