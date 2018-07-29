«Енисей» подарил Дзюбе иван-чай, шишки и орехи

«Енисей» после матча первого тура РПЛ против «Зенита» (0:2) сделал подарок форварду гостей Артему Дзюбе. Ему вручили продукты питания.

«Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.

Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе!» – сообщила пресс-служба красноярцев.

Для «Енисея» это был первый матч в высшем дивизионе чемпионата России.