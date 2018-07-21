Непомнящий: «Дзюба хамоват, но не подлец»

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий рассказал о характере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы с Дзюбой работали в «Томи». При вас он, можно сказать, и раскрылся.

– Дзюба пришел в команду, чтобы доказывать, чего стоит. Так же, как потом в «Ростове», «Зените». Это его крест. Да, он хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец.

– Хамоват в каком смысле?

– Допустим, мог более взрослому игроку сказать: «Ты, старый пердун». Или спросить: «Ты, старая кляча, будешь нормально играть?» Говорил, конечно, в шутливой форме, но я начинал волноваться – вдруг возникнет конфликт?.. Однако футболисты это воспринимали нормально, не обижались на него. У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать.

Нельзя допускать, чтобы игроки далеко в себя уходили... Вот Ромащенко сказал, что в раздевалке сборной музыка играла. У меня так же было. Хотя порой до таких децибелов доходило, что на поле было слышно... Тормозить приходилось.

– Дзюба включал?

– Нет, другие ребята.

– Но он в 20 лет был таким же, как и сейчас?

– Да. Ребятам пихал будь здоров.