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    Непомнящий: «Дзюба хамоват, но не подлец»

    Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий рассказал о характере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Вы с Дзюбой работали в «Томи». При вас он, можно сказать, и раскрылся.

    – Дзюба пришел в команду, чтобы доказывать, чего стоит. Так же, как потом в «Ростове», «Зените». Это его крест. Да, он хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец.

    – Хамоват в каком смысле?

    – Допустим, мог более взрослому игроку сказать: «Ты, старый пердун». Или спросить: «Ты, старая кляча, будешь нормально играть?» Говорил, конечно, в шутливой форме, но я начинал волноваться – вдруг возникнет конфликт?.. Однако футболисты это воспринимали нормально, не обижались на него. У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать.

    Нельзя допускать, чтобы игроки далеко в себя уходили... Вот Ромащенко сказал, что в раздевалке сборной музыка играла. У меня так же было. Хотя порой до таких децибелов доходило, что на поле было слышно... Тормозить приходилось.

    – Дзюба включал?

    – Нет, другие ребята.

    – Но он в 20 лет был таким же, как и сейчас?

    – Да. Ребятам пихал будь здоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2018 11:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 15:37

      Его характер всем давно известен и скромностью Дэюба никогда не отличался.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 19:51

      да и грань я уверен он не раз переходил в своих шуточках и хамстве, просто все знают что он за фрукт поэтому всерьез не принимают.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 июля 2018, 16:55

      за такие слова обычно старшие бьют по морде и напихать могут когда сам не играет

      3
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      Рейтинг: +429

      Qranat 21 июля 2018, 12:13

      Дзюба не подлец ? Вы что, уважаемый тренер.. Не читали его вью о спартаковском руководстве и болельщиках, оскорблениях тренера, бравшего титулы в ЕК ? А как он поливал грязью ростовских боссов и тренеров, после аренды на Дону, спасшей его карьеру, перед переходом в "Зенит" ? И самое отвратное - вью на всю Страну об отношениях с Орзул, в котором он обвинил последнюю в его совращении, преподнося себя жертвой и невинным ягненком ??? Еще какой подлец и мерзавец

      3
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 21 июля 2018, 12:09

      Туповатое быдло, проще говоря..

      4
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 21 июля 2018, 12:02

      Может он и не подлец, но поступить подло он может.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 21 июля 2018, 12:02

      Забыл наверное подлости от Дзюбы.)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 11:26

      Характер человека не изменить это не характеристика, которую можно переписать...

      3
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