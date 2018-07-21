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Непомнящий: «Дзюба хамоват, но не подлец»

21 июля 2018, 11:19
8

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий рассказал о характере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы с Дзюбой работали в «Томи». При вас он, можно сказать, и раскрылся.

– Дзюба пришел в команду, чтобы доказывать, чего стоит. Так же, как потом в «Ростове», «Зените». Это его крест. Да, он хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец.

– Хамоват в каком смысле?

– Допустим, мог более взрослому игроку сказать: «Ты, старый пердун». Или спросить: «Ты, старая кляча, будешь нормально играть?» Говорил, конечно, в шутливой форме, но я начинал волноваться – вдруг возникнет конфликт?.. Однако футболисты это воспринимали нормально, не обижались на него. У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать.

Нельзя допускать, чтобы игроки далеко в себя уходили... Вот Ромащенко сказал, что в раздевалке сборной музыка играла. У меня так же было. Хотя порой до таких децибелов доходило, что на поле было слышно... Тормозить приходилось.

– Дзюба включал?

– Нет, другие ребята.

– Но он в 20 лет был таким же, как и сейчас?

– Да. Ребятам пихал будь здоров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Непомнящий Валерий
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1532161614
Характер человека не изменить это не характеристика, которую можно переписать...
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Freyk
1532163728
Забыл наверное подлости от Дзюбы.)
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lotsman
1532163748
Может он и не подлец, но поступить подло он может.
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mihail200606
1532164148
Туповатое быдло, проще говоря..
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Qranat
1532164430
Дзюба не подлец ? Вы что, уважаемый тренер.. Не читали его вью о спартаковском руководстве и болельщиках, оскорблениях тренера, бравшего титулы в ЕК ? А как он поливал грязью ростовских боссов и тренеров, после аренды на Дону, спасшей его карьеру, перед переходом в "Зенит" ? И самое отвратное - вью на всю Страну об отношениях с Орзул, в котором он обвинил последнюю в его совращении, преподнося себя жертвой и невинным ягненком ??? Еще какой подлец и мерзавец
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Полная Канистра
1532181306
за такие слова обычно старшие бьют по морде и напихать могут когда сам не играет
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OfaZavr
1532191896
да и грань я уверен он не раз переходил в своих шуточках и хамстве, просто все знают что он за фрукт поэтому всерьез не принимают.
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zigbert
1532263071
Его характер всем давно известен и скромностью Дэюба никогда не отличался.
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